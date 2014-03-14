网友活动：美国第一夫人访华你想提什么问题？

Image copyright Getty Image caption 这将是米歇尔·奥巴马作为第一夫人首次访问中国。

美国第一夫人米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）将于3月19日至26日访华，这是米歇尔作为第一夫人首次访华，将与中国“第一夫人”彭丽媛会面，引人关注。

白宫网站介绍说，米歇尔将前往北京、西安和成都，与大学和高中学生交流，并讲述美国的价值和传统，强调教育对她本人和两国年轻人的强大作用和重要性。

米歇尔在行前的公开信中说，中美和各国年轻人面对的很多挑战都是共有的，因此需要共同努力，了解彼此间很不一样的文化、语言和传统。

与米歇尔同行的包括母亲玛丽安·罗宾逊（Marian Robinson）、女儿马利亚·奥巴马（Malia Obama）和萨沙·奥巴马（Sasha Obama）。

米歇尔将在访问期间发布游记博客，并回答学生的提问。

中美之间的这一“第一夫人外交”也让人关注女性在国家政治中的作用。

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