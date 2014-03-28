英国教育部：学前班学生需考试

Image caption 政府说水平测试是为了评估刚入学的4、5岁学童的能力。

英国教育部证实，英格兰小学从2016年开始将对学前班的学生进行基础水平考试。

教育部说，实施针对小学学前班的水平测试是为了评估刚入学的4、5岁学童的能力。

一些尖子小学可以选择不进行这项水平测试，但它们必须有能力使学生在未来关键阶段（Key Stage）的考试中达标。

教育部说，这项测验可以提供每个儿童在正式开始接受教育时的能力基线。

测验的结果而后将用来衡量学生在整个小学教育阶段所取得的进步。

这一学前班测验的具体内容目前还没有正式公布。

不过，英国学前教育联盟的负责人利奇表示，该组织对学前班儿童进行基础水平考试深感忧虑。

利奇说，这一政策的制定者看来完全没有考虑童年的价值，没有考虑儿童需要玩耍、探索和感受他们所成长的世界的最基本权利。

编译/责编：李莉