测试显示英国学生解决问题能力良好

Image copyright pisa Image caption 看来英国学生解决实际问题的能力并不太差

经济合作与发展组织（OECD）星期二（4月1日）公布了“国际学生能力评估计划”（Pisa）“实题解答”项目的最新测试结果，英国学生的成绩远好于先前公布的数学、科学和阅读测试成绩。

国际学生能力评估计划是经济合作与发展组织组织主持的一项对全世界15岁学生学习水平的测试与评估计划，每三年进行一次，最初包括数学、科学与阅读三项内容，2012年首次引入了实题解答项目。

中国的上海市从2009年开始代表中国大陆地区参加这项测试评估，在2009年和2012年连续两届获得数学、科学和阅读三个单项和总分第一名，引起国际间关注。

经济合作与发展组织在2013年12月公布了2012年度数学、科学和阅读的测试结果，并且在今天公布了实题解答结果。

实题解答项目不同于数学、科学和阅读等项目的理论测试，而是试图检验学生使用自己的知识解决实际问题的能力。

例如，考卷可能给学生提供有关不同火车票的一系列信息，最后要求学生制订一个最省钱的旅行计划。

名列第11位

在先前公布的2012年度数学、科学和阅读评估结果中，英国学生分别名列第26、20和23位。

但是，英国学生解决实际问题的能力令人鼓舞，在实题解答项目中获得了名列第11位的成绩。

与此同时，中国上海学生这一项目的成绩列第6位，与名列首位的数学、科学和阅读成绩形成对照。

人们注意到，在这个测试项目中名列前茅的仍然是亚洲国家，前7名分别是新加坡、韩国、日本、澳门、香港、上海和台湾。

英国中小学校长联合会主席莱特曼（Brian Lightman）形容英国学生获得的成绩是一个好消息，他说，毕业生需要学好数学和英语这些核心课程，但他们同样需要应用这些知识，解决复杂的问题。

英国教育部的一位发言人说，应该注意到，在数学、科学和阅读方面成绩优秀的学生，如新加坡、上海、香港和韩国的学生，他们解决问题的能力依然是最强的。

（编译：跃生 责编：尚清）