伦敦泰晤士河年度船赛 牛津轻取剑桥

Image copyright Getty Image caption 牛剑年度划船赛，牛津队大优势胜出

年度牛津剑桥大学赛船队之间的传统划船赛周日（4月6日）在伦敦河段泰晤士河面举行，结果牛津队明显优势击败剑桥。

这是牛津7年来第5次夺标。

牛津与剑桥两所著名大学之间的划船比赛历史悠久，今年是第160届。

赛前牛津已被普遍看作大热门。

今天比赛开始五分钟双方发生一次冲撞，之后牛津即处于领先地位。

双方选手船桨互撞，剑桥一名选手出位、几乎落水，牛津充分利用优势超出。

Image copyright Getty Image caption 纵观历史，剑桥依然领先

纵观历史，剑桥依然领先

最后，牛津以11船身的优势获得胜利。这是1973年以来获胜一方优势最大的一次。

比赛结束后，剑桥迅速提出抗议，但是，被裁判拒绝。

牛津船队共有三名奥运选手：2008北京奥运上的加拿大金牌得主霍华德（Malcolm Howard）、2012伦敦奥运英国铜牌得主卢鲁迪斯（Constantine Louloudis）以及新西兰选手乌鲁（Storm Uru）。

Image copyright Getty Image caption 划船赛吸引大批观众

牛津剑桥划船赛自从1829年起开始举办，截至今年为止，剑桥获胜81次，牛津78次，还有一次双方战平。

划船赛吸引大批观众。

（编译：苏平 责编：晧宇）