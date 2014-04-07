伦敦泰晤士河年度船赛 牛津轻取剑桥
- 2014年 4月 7日
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年度牛津剑桥大学赛船队之间的传统划船赛周日（4月6日）在伦敦河段泰晤士河面举行，结果牛津队明显优势击败剑桥。
这是牛津7年来第5次夺标。
牛津与剑桥两所著名大学之间的划船比赛历史悠久，今年是第160届。
赛前牛津已被普遍看作大热门。
今天比赛开始五分钟双方发生一次冲撞，之后牛津即处于领先地位。
双方选手船桨互撞，剑桥一名选手出位、几乎落水，牛津充分利用优势超出。
纵观历史，剑桥依然领先
最后，牛津以11船身的优势获得胜利。这是1973年以来获胜一方优势最大的一次。
比赛结束后，剑桥迅速提出抗议，但是，被裁判拒绝。
牛津船队共有三名奥运选手：2008北京奥运上的加拿大金牌得主霍华德（Malcolm Howard）、2012伦敦奥运英国铜牌得主卢鲁迪斯（Constantine Louloudis）以及新西兰选手乌鲁（Storm Uru）。
牛津剑桥划船赛自从1829年起开始举办，截至今年为止，剑桥获胜81次，牛津78次，还有一次双方战平。
划船赛吸引大批观众。
（编译：苏平 责编：晧宇）