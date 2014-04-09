伦敦和牛剑发展生命医学“金三角”

Image copyright PA Image caption 伦敦市长约翰逊测试医学成像技术。

伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）推出一个耗资400万英镑的医学项目，在伦敦、牛津和剑桥三个城市之间建立生命科学“金三角”。

“医学城市”（MedCity）项目将会把三个城市的顶尖医学研究中心联系在一起，发展出各项医疗保健应用项目，让病患和经济都能受益。

该项目的目标是建立一个卓越的生命科学服务，能媲美金融服务对英国的重要性。

“医学城市”已经获得英格兰高等教育拨款委员会的292万英镑拨款，伦敦市长办公室也拨款120万英镑。

医学项目

约翰逊在伦敦帝国学院表示，“我们和牛津、剑桥一起建立‘生命科学金三角’，将学术卓越转为经济作正面贡献。”

约翰逊说，“医学城市”项目的内容包罗万象，从研究、临床到生产制造，从生物科技、医疗科技到保健科技。

约翰逊还参观了一个由伦敦大学学院、伦敦国王学院和医学研究委员会三方合作的医学成像技术。

这个医学成像技术能确保脑部扫描的精确度，成像设备能追踪约翰逊的动作，并生成他的头部3D图像。

（编译：友义 责编：尚清）