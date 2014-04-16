儿童平板电脑上瘾 基本能力下降引关注

Image copyright Image caption 英国教师年会呼吁遏止儿童对平板电脑上瘾现象。

英国教师与讲师协会(ATL)警告说，许多年幼孩子能打开电脑的锁屏功能，但却没有拼图板和搭积木的能力。

正在曼切斯特举行的ATL教师年会上，与会者普遍对学生玩电脑游戏时间太长感到担心。

一些学生因为晚上玩电脑导致睡觉时间不够，早晨一到学校上课就感觉疲乏，无法集中精力学习。

另一些学生只要一有机会就一头钻进平板电脑或智能手机，包括课间休息时或者午饭时间，他们会变得很孤僻，不能跟别人交流。

ATL的年会上还显示了教师们对青少年的“平板电脑上瘾”越来越担心。

教师与讲师协会说，成人必须负起责任，教育孩子如何使用平板电脑和智能手机等新技术。

明智合理

参加大会的北爱尔兰代表考林·金尼（Colin Kinney） 说，许多孩子在显示出优秀的IT技能的同时，却经常表现出缺乏基本能力。

金尼说，他从一些幼儿园的老师了解到，越来越多的幼儿园儿童玩平板电脑很在行，但却不喜欢或者不会灵巧的搭积木或玩拼版。

ATL教师年会通过了一项动议，呼吁为ATL的会员起草一份指导方针，以便有效解决这一问题。

另一名来自北爱尔兰的代表马克·蒙哥马利（Mark Montgomery）在会上说，教师的责任是确保学生合理与明智地使用这类新技术。

他指出，应该积极利用高科技，使之更大限度的开发学生的智力，而不是让他们沉溺于网络游戏，变得暴力或者产生其它反社会行为。

（编译：嵇伟 责编：路西）