调查：竞技体育让英国学生感到困扰

Image copyright BBC World Service Image caption 很多家长表示如果运动没有竞争元素，他们将失去观看比赛的兴趣

将近三分之二（64%）的8到16岁的受访者表示，如果输赢不再被纳入考量范围，他们将会“松一口气，不再被困扰或者是更加开心。”

但是，22%的家长表示如果运动没有竞争元素，他们将失去观看比赛的兴趣。

由板球俱乐部Marylebone Cricket Club以及慈善机构“闪耀的机会”（Chance to Shine）开展的联合调查分别采访了1000名儿童及家长。

虽然有84%的孩子表示经历输赢很重要，但是调查显示很多孩子更希望体会做运动的乐趣或不想时时感受到威胁。

少一些焦虑

在被问到如果运动中去除输赢元素后受访者的感受，30.3%的受访者表示“只要我能玩我不在意这些”， 五分之一的受访者称“我不会受到这个干扰”， 十分之一受访者表示“这会让我少一些焦虑。”

该慈善组织的主要负责人瓦西姆·汉（Wasim Khan）说：“我们希望教给孩子运动中竞争和公平的重要性，让他们看到这些可以给他们的生活带来好处。”

调查还显示，89%的8到16岁的孩子家长认为体验体育竞争中的输赢对孩子“重要”或者“很重要”。

望子成龙的父母

约有86%的受访儿童说 ，他们感觉有些家长关心比赛的胜利比关心自己的孩子还多。

家长和孩子都认为学校运动中最重要的是团队合作和锻炼。

今年2月，英国政府承诺给予小学每年1.5亿英镑的体育资金用来支持恢复体育在学生课程中的重要地位。

Chance to Shine慈善机构正在发起强调竞技体育和公平竞争的重要性的活动。

教练将对来自5,500所公立小学的420,000孩子进行体育训练。

（编译：赵欣悦 责编：尚清）