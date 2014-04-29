英国女教师被学生用刀捅死

Image copyright BBC World Service Image caption 安·麦奎尔性格开朗、为人和气

英国利兹（Leeds）一名中学女教师在校内被学生用刀捅死，消息震惊全国。

行凶事件星期一（4月28日）发生在利兹的天主教圣体学院（Corpus Christi Catholic College）。

被刺的老师是61岁的安·麦奎尔。案发后，很多人在校门口放了花束，对这位教师表示哀悼。

当时有多名学生目睹了行凶过程。一名15岁男学生被教职员制服，并由警察逮捕。

目击者说，当时学生们惊呼并且从教室内逃出。

这家中学名声不错，因此学生、教职员以及外人都对发生这样的血案表示不解。

有学生表示，安·麦奎尔女士性格开朗、为人和气，难以理解为何她会遇害。

Image copyright BBC World Service Image caption 学生们为失去尊师感到难过

Image copyright BBC World Service Image caption 有学生在栅栏上挂上校服领带，以表示对麦奎尔的敬意

Image copyright BBC World Service Image caption 教职员以及外人都对发生这样的血案表示不解

管辖利兹的西约克郡警察局表示，行凶者是一名学生，凶器已经在现场找到。

警方并说，当地向来算是相当安全的地方，以前也从未发生过这种事件。

英国首相办公室发表声明，对死者表示哀悼并向死者家属致意。

利兹市政府表示，正密切配合警方调查，同时给予学生所需的心理支持。

教师工会则说，发生此一案件令人震惊，对麦奎尔女士的去世感到极为悲哀。

该校学生们在社群网站推特上哀悼麦奎尔女士。一则留言形容麦奎尔女士是一个“令人赞叹的人”，另外一则留言则说，发生这种血案“令人反胃”。

近年来由于学生们之间械斗案件日益增多，有的中学装设了金属探测门，防范学生携带刀械到学校。

校长们也被赋予了检查学生是否藏有毒品的权力。

不过，学校的暴力事件一般发生在学生之间，类似这种学生对教师行凶的案件，在英国相当罕见，因此麦奎尔女士被害更加震撼当地居民和教育界。