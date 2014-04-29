英国女教师被学生用刀捅死
英国利兹（Leeds）一名中学女教师在校内被学生用刀捅死，消息震惊全国。
行凶事件星期一（4月28日）发生在利兹的天主教圣体学院（Corpus Christi Catholic College）。
被刺的老师是61岁的安·麦奎尔。案发后，很多人在校门口放了花束，对这位教师表示哀悼。
当时有多名学生目睹了行凶过程。一名15岁男学生被教职员制服，并由警察逮捕。
目击者说，当时学生们惊呼并且从教室内逃出。
这家中学名声不错，因此学生、教职员以及外人都对发生这样的血案表示不解。
有学生表示，安·麦奎尔女士性格开朗、为人和气，难以理解为何她会遇害。
管辖利兹的西约克郡警察局表示，行凶者是一名学生，凶器已经在现场找到。
警方并说，当地向来算是相当安全的地方，以前也从未发生过这种事件。
英国首相办公室发表声明，对死者表示哀悼并向死者家属致意。
利兹市政府表示，正密切配合警方调查，同时给予学生所需的心理支持。
教师工会则说，发生此一案件令人震惊，对麦奎尔女士的去世感到极为悲哀。
该校学生们在社群网站推特上哀悼麦奎尔女士。一则留言形容麦奎尔女士是一个“令人赞叹的人”，另外一则留言则说，发生这种血案“令人反胃”。
近年来由于学生们之间械斗案件日益增多，有的中学装设了金属探测门，防范学生携带刀械到学校。
校长们也被赋予了检查学生是否藏有毒品的权力。
不过，学校的暴力事件一般发生在学生之间，类似这种学生对教师行凶的案件，在英国相当罕见，因此麦奎尔女士被害更加震撼当地居民和教育界。