英上诉法庭驳回菲移民子女教育优先申诉

Image caption 上诉法庭的三名资深法官宣称，英国不能教育整个世界，就像它不能为整个世界提供医疗一样。

一个菲律宾移民家庭根据人权法向英国上诉法庭提出让他们的子女在英接受免费教育不受遣送令干扰的要求被法官驳回。

上诉法庭说，移民控制的需求高于让这些子女在英国继续受教育的需求。

申诉方说，这三名孩子在肯特郡的一所中学读书，且学习成绩优良，因此让他们继续呆在英国最符合他们的最佳利益。

但法官认为，这并不是决定是否将这家移民遣送回菲律宾的一个关键因素。

上诉法庭的三名资深法官宣称，英国不能教育整个世界，就像它不能为整个世界提供医疗一样。因此，将这些孩子送回菲律宾并不是一个“不相称”的举措。

这些孩子的母亲EV拥有工作签证，曾在一家养老院做护理。她的丈夫2008年4月来英国与她团圆，2009年7月，他们的三个孩子也来英国团聚。

教育优先权

现在，他们的15岁的女儿，12岁的儿子和9岁的女儿都在肯特郡读中学。

但EV在英国逗留和工作的许可在2011年2月就已经到期。英国内政部已经拒绝为她续签，为此她数次向移民仲裁法庭挑战内政部的拒签决定，但均被驳回。

现在，她请求上诉法庭的法官允许她的三个孩子继续留在英国受教育。

法官被告知，这些孩子即将被送回去的国家没有免费中等教育。

但路易森大法官说：“这个家庭中没有一个人是英国公民，没有一个人有权留在英国。如果父母要被送离英国的话，毫无疑问他们的子女也应该离开英国。”

他补充说：“正如我们不能向全世界提供医疗一样，我们也不能向全世界提供教育。”

路易森达法官还说，先前的移民仲裁考虑到了这三名孩子受教育的最佳利益，但没有考虑用纳税人的钱为他们提供教育的代价。

据此，上诉法庭支持移民仲裁法庭早期做出的维持内政部拒签决定的裁决。

上诉法庭的这一裁决将为英国全国的移民仲裁提供指引。

（编译/责编：尚清）