留学问答：英国硕士的竞争力

Image caption 英国拥有牛津、剑桥等世界级名校

问：在英国读一年制硕士回国之后与国内硕士毕业生相比会不会缺乏竞争力？

答：英国教育举世闻名，在全球范围内处在前列，拥有大批世界级名牌高校。

学制短是英式教育的一大特色，通常情况下本科三年制，硕士一年制。

很多来英国深造的华人学生选择一年制硕士，也因为这样能够在相对较快的时间内拿到学位，方便毕业后尽快进入职场。

但是，申请者需要明确的是，想要顺利获取英国大学的学位需要真正下苦功夫努力，这一年并不是能够轻松“混”下来的。

与此同时，随着一年制硕士毕业且缺乏工作经验的英国小海归增多，也暴露出一些问题。

由于在英国的时间只有一年，又忙于学业，并不利于了解英国本地的文化，甚至有些学生的英文水平不能够得到充分的锻炼。

因此，此前中国社会上出现了一些有关海归的负面消息，个别海归在受欢迎的电视求职节目上的表现差强人意，也给一些人留下不良印象。

我们建议留英校友首先需要努力完善自己，提高英语水平，并且在保证学业的前提之下尽量寻找兼职或者实习机会。

中国国内的硕士毕业生尽管拥有熟悉本土就业市场以及更多本地工作/实习经验的优势，但是在国际视野上可能有一定的差距。

智联招聘海外事业部执行总监孔晶晶认为，留英海归用一年的时间完成了其它国家毕业生两年完成的课程，这说明他们的自学能力、融入能力其实更强。

智联招聘认为，中国雇主的开放程度已经越来越高：这个发展走向是从十几年前对海归的热捧，到5、6年前对海归的打击，到目前正在向正面的方向发展，是一个趋向于理性的过程。

建议广大留英海归首先摆正心态，在尽量发挥自身优势同时不断强化自己的弱项，这样才能够在职场争取找到适合自己的位置。