留学问答：语言学选校困惑

Image caption 南安普敦大学

问：纽卡斯尔大学的语言学硕士和南安普敦大学的语言教学的应用语言学硕士，选哪个好？

答：纽卡斯尔大学（Newcastle University）和南安普敦大学（University of Southampton）都是比较不错的英国大学。

纽卡斯尔大学的语言学硕士（MA Linguistics）主要向学生教授独立研究语言学的能力，涵盖范围包括语言学理论、描述语言学（英语或其它语种）、应用语言学等等。

这个更偏向理论的专业要求申请者有相关专业的本科学历（一级或二级一等），雅思成绩7.0分。

南安普敦大学的语言教学的应用预言学硕士（MA Applied linguistics for Language Teaching）主要为对语言学有兴趣的职业人士—最典型的即学校教师—提供高等应用语言学方面的培训。

学生可以通过这个专业获得语言教学政策与实践的比较性视角、学习挑战专业实践所需的技能、在应用语言学领域展开研究与革新。

这个实践性更强的专业要求申请者有相关专业的本科学历（一级或二级一等），还要求申请者有一定程度的语言教学工作经验，雅思成绩必须达到6.5分，并且各单项成绩都不低于6.0分。

排名比较

《泰晤士报》（Times）英国大学综合排名2013：纽卡斯尔大学排在第23名， 南安普顿大学第18名。

《卫报》（Guardian）英国大学 2014综合排名：纽卡斯尔大学位列第 27名，南安普敦大学第24名。两校在过去几年都在20多名上下徘徊。

独立的《英国大学完全指南》（The Complete University Guide ）综合排名2014：纽卡斯尔大学第22，南安普顿第20，与往年变化不大。

综合排名可以作为参考，专业排名往往更加重要。然而，由于每一家发布大学排名的机构所用的各项评分标准不同，结果可能有很大差异。

Image copyright bb Image caption 纽卡斯尔大学

在《泰晤士报》英国大学语言学（linguistics） 2013排名中，纽卡斯尔大学排在全英第7名。其中，学生满意率为81，研究质量为0.7，总体评分为87.5。

南安普顿大学不在上述排名的前26名之列。

在《卫报》英国大学语言学排名2014中，南安普顿大学高居第4位，学生对课程的满意率为93%，对教学的满意率高达95%，总体评分为78.8。

而纽卡斯尔大学在这个排行榜中仅排在第27位，总体评分为59.1。

在《英国大学完全指南》 2014语言学排名中，纽卡斯尔大学位列第7名，与上一年度保持不变。南安普敦大学未能进入前30名。

在2013 QS世界大学排名预言学排名中，纽卡斯尔大学在世界各国名校中排在第60-70名之间，南安普敦大学没有进入前100名。

其它因素

纽卡斯尔，Newcastle市的全名是Newcastle upon Tyne，即泰恩河畔的纽卡斯尔，毗邻北海。

纽卡斯尔是英格兰东北部核心城市，始建于罗马帝国时代，目前城内还能找到一些古老的城墙遗址。

该市人口近30万，是英国第7大城市。

纽卡斯尔曾经是重要的羊毛贸易中心和产煤区，也有造船厂和修船中心。

20世纪下半叶，该市的重工业衰落，零售和服务业成为主体产业。

纽卡斯尔也以是拥有唐人街的英国城市之一，并有标志性的牌坊。

南安普敦市位于英格兰南部海滨，在伦敦西南约75英里处。

该市拥有英国主要港口，100多年前沉没在大西洋的泰坦尼克号就是从南安普敦刚出发的。

南安普敦市的人口与纽卡斯尔大致处在同等水平。

两座城市及其周边地区都有数所高校，有很多国际学生。

两市的消费水平似乎不会有很大差异。

（责编：路西）