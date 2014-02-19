留学问答：适应留英生活

Image copyright student uk Image caption 中国学生是英国高校学生社群中的一大组成部分

问：最快多长时间才能适应在英国的生活？

答：英国是颇受华人学生欢迎的留学目的地，目前在英学习的华人超过10万人。

初到异国他乡，很多年轻学子会感到不适应，会想家、感到孤独等等。

尤其饮食起居如果需要自己打理，可能对一些独生子女来说并不容易。

英语可能也是很多人觉得困难的地方，毕竟在全英文的环境中生活，需要适应这里的口音、习惯用语对母语是中文的人来说也不容易。

如果学生出国之前独立性比较强或者有过在外地读书的经验，那么可能不会有太强烈的不适应感。

对那些第一次出远门、没有独立生活经验的学生来说可能会比较难。

平时活泼开朗的同学可能会更快地融入英国的学生社群，结交各国朋友。

究竟需要多长时间才能适应在英国的生活，因人而异，习惯的人快则可能不到一个月就适应，不习惯的人可能在这里生活多年之后仍有不适应之处。

华人学生爱扎堆，这是很多人的印象。但其实，其他国籍的学生中也存在类似现象，也许程度有一些不同。

建议广大留英中国学生在搞好学习的同时，尽量多做一些可以丰富自己的事情。

比如，可以多参加英国大学的学生社团，不管是跳舞、登山、辩论，都是结识有相似爱好朋友的好机会。

还可以多参与各大学或其它组织的志愿者活动，帮助别人的同时，也给自己的留学生活增添色彩。

大家还可以多关注学校就业服务办公室发布的信息，留意与所学专业相关的实习机会。

同学们可以多利用周末和圣诞节、复活节等公众假期在英国和欧洲大陆旅行，开拓自己的视野。

总之，留学生活是每一名学子非常重要的经历，只有充分利用时间，多做有意义的事情、抓住一切可能的机会丰富自己，给你的人生积累经验的同时，也会留下美好的回忆。