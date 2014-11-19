留学问答：电子工程专业

问：计划明年去英国攻读电子电气工程专业，想了解一下英国哪些大学在这一领域比较突出，回国就业也易被认可的院校？需要什么样的申请条件？

答：众所周知，英国工业革命带动了整个欧洲大陆经济的繁荣，一直到现在，欧洲的工程专业在世界上都有不错的声誉。

所以如果想学习电子电气工程一类的专业，那么英国是一个值得的选择。重要的电子电气厂商，如ARM，Silicon Radio，Wolfson，Filtronic，MicroEmissive Displays（MED），NEW Events Ltd.，REED集团等都在英国起源或者开设研发机构。

电气电气工程是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科，作为理工科的热门专业，英国大部分高校都有这个专业。

不过由于专业面很宽，这一专业的分支非常细。一般分为以下几个方向：电子电气工程、通信工程、电磁传感器、无线电频率和微波系统、图像和视频通信等等。

自爱丁堡大学（The University of Edinburgh）独立出的Wolfson微电子公司是世界知名的半导体设计企业，在数字信号转化声信号方面具有优势。

而爱丁堡大学的电子专业也相当有名，在TIMES报的排名中总在前十的位置。

以该校电子学硕士课程为例，申请者需要相关的本科专业背景，并拿到二等一学位。如果有相关领域的工作经验，也可以列为参考。雅思需要达到6.5，单项不低于6.0。

有曾在爱丁堡大学攻读这一课程的学生表示，爱丁堡是这一专业的传统强校，苏格兰微电子中心就在这里，这里还有一个SASG（signal& system）团队很厉害。

爱丁堡的AI也是世界闻名的，是欧洲人工智能中心。

英国著名的光电子研究中心SPI Lasers(在光电子方面具有优势)是基于南安普顿大学（University of southampton）的，也能体现出南安普顿大学在这方面领域内的优势。

这所学校几乎等于北邮或者国防电子在中国的大学电信领域的地位，特别是微电子，在全世界都是顶尖的。2014Times的专业排名中，南安普顿位列第四。

在硕士阶段，该校在这一领域开设的专业有人工智能、生物纳米技术、能源与可持续发展、微电子系统设计等等。

在申请条件方面，以微电子系统设计专业为例，需要数学、物理、工程等相关专业背景，二等一以上的学位。雅思6.5，单项不低于6.0。

另外，必须要提的一所高校就是剑桥大学（University of Cambridge）。该校在2014年Times排名中位列第一，在电气工程领域始终占有不可取代的位置。

该校在这一专业的硕士阶段，大部分课程都以研究类为主，Electrical Engineering作为一个重要的研究领域，其科研团队分别侧重于光电；固态电子与纳米科学；电子，电力与能源转化，非常适合计划攻读博士的同学。

在就业方面，电子电气工程专业毕业的学生可以选择的范围很广，比如电力公司，电力研究院或者像用电设备、汽车、通讯等行业都需要EE人才。

因此不论毕业留在英国还是选择回国，都会有不错的发展。

（责编：路西）