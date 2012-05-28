留学日记：利兹美食节

英国利兹大学硕士生杨悦

更新时间 2012年 5月 28日, 星期一 - 格林尼治标准时间10:58
留学日记

一年一度的利兹美食节，在千禧广场举行。

经过绵延一个多月的阴雨天，利兹终于迎来了难得的阳光，温度骤升，仿佛一夜之间进入了夏天。5月25日，伴随着好天气，利兹美食节（Leeds Loves Food 2012）在千禧广场拉开了序幕。

一年一度的利兹美食节到今年已是第7届，从5月25日持续到27日共三天时间。参加展示的140多个展位大部分都是约克郡周边农场的本地食品生产商，也有一些是来自英国其他地区和欧洲其他国家。主要的展示地点在千禧广场，同时维多利亚 （Victoria Quarter）、圣约翰（St. Johns）等商场也分布了少量展位，让人们即使是在城市中随处漫步，也能感受到节日氛围。

2012年，对于利兹来说，也是一个国际年和奥运年。今夏中国奥运代表团的运动员将陆续来到利兹进行奥运前夕的训练。为了迎接来自这个世界文明的美食国度的运动员们，利兹市政厅和此次美食节活动的承办部门显然做了精心准备。

美食节的第一天，英国名厨布赖恩·特纳（Brian Turner）以他心目中中国菜的味道为基础，用鸡肉、瑞典酱汁、柠檬、蒜泥和蜂蜜为大家烹饪了一道中西合璧的料理，他笑称这道菜具有国际化的东方风味。

周六上午，主办方邀请了来自利兹的拳击运动员尼古拉·亚当斯（Nicola Adams）为大家介绍运动员的营养饮食搭配。亚当斯刚刚参加完奥运资格选拔赛，成功取得了2012伦敦奥运会的参赛资格，从北京回到家乡利兹。她告诉记者说在北京参赛期间，尝到的所有食物她都很喜欢。

灿烂的阳光一扫之前的阴霾，给利兹的一切都染上了明亮的色调。不仅热爱阳光的利兹市民纷纷走出家门参与美食节，很多其他城市、地区的人们也慕名而来。美食节开幕第一天，千禧广场就迎接了13,000名游客，第二天参加人数增加到了22,000人，而美食节的最后一天是周末，有更多人来到千禧广场，享受阳光与美食。

而面对近期英国整体经济相对低迷的情况，利兹美食节主办方也乐观地表示，他们相信这次美食节，一定会给利兹市、甚至整个约克郡的食品零售业带来显著的促进作用。

本文不代表BBC的立场和观点。网友如要发表评论，请使用下表：

联络/荐言

*须填写项目

点击 页首

与内文相关的链接

相关内容

相关话题

音视图片

特别推荐

社交网站

  1. BBC英伦网腾讯微博

    BBC英伦网搜狐微博

  2. BBC英伦网新浪微博

    BBC英伦网网易微博

  3. Twitter

    Youtube

Latest 英语教学最新内容

BBC © 2014 非本网站内容BBC概不负责

如欲取得最佳浏览效果，请使用最新的、使用串联样式表（CSS）的浏览器。虽然你可以使用目前的浏览器浏览网站，但是，你不能获得最佳视觉享受。请考虑使用最新版本的浏览器软件或在可能情况下让你的浏览器可以使用串联样式表。