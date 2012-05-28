留学日记：利兹美食节

经过绵延一个多月的阴雨天，利兹终于迎来了难得的阳光，温度骤升，仿佛一夜之间进入了夏天。5月25日，伴随着好天气，利兹美食节（Leeds Loves Food 2012）在千禧广场拉开了序幕。

一年一度的利兹美食节到今年已是第7届，从5月25日持续到27日共三天时间。参加展示的140多个展位大部分都是约克郡周边农场的本地食品生产商，也有一些是来自英国其他地区和欧洲其他国家。主要的展示地点在千禧广场，同时维多利亚 （Victoria Quarter）、圣约翰（St. Johns）等商场也分布了少量展位，让人们即使是在城市中随处漫步，也能感受到节日氛围。

2012年，对于利兹来说，也是一个国际年和奥运年。今夏中国奥运代表团的运动员将陆续来到利兹进行奥运前夕的训练。为了迎接来自这个世界文明的美食国度的运动员们，利兹市政厅和此次美食节活动的承办部门显然做了精心准备。

美食节的第一天，英国名厨布赖恩·特纳（Brian Turner）以他心目中中国菜的味道为基础，用鸡肉、瑞典酱汁、柠檬、蒜泥和蜂蜜为大家烹饪了一道中西合璧的料理，他笑称这道菜具有国际化的东方风味。

周六上午，主办方邀请了来自利兹的拳击运动员尼古拉·亚当斯（Nicola Adams）为大家介绍运动员的营养饮食搭配。亚当斯刚刚参加完奥运资格选拔赛，成功取得了2012伦敦奥运会的参赛资格，从北京回到家乡利兹。她告诉记者说在北京参赛期间，尝到的所有食物她都很喜欢。

灿烂的阳光一扫之前的阴霾，给利兹的一切都染上了明亮的色调。不仅热爱阳光的利兹市民纷纷走出家门参与美食节，很多其他城市、地区的人们也慕名而来。美食节开幕第一天，千禧广场就迎接了13,000名游客，第二天参加人数增加到了22,000人，而美食节的最后一天是周末，有更多人来到千禧广场，享受阳光与美食。

而面对近期英国整体经济相对低迷的情况，利兹美食节主办方也乐观地表示，他们相信这次美食节，一定会给利兹市、甚至整个约克郡的食品零售业带来显著的促进作用。

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