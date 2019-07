留学日记：突然爱上伦敦

Image caption 赵晨:伦敦是个奇妙的城市,让我突然爱上它。

心情易受天气的影响是好还是不好?

伦敦是个奇妙的城市。原来我怎么没有发现。

没有那么多钢筋混凝土的大楼,剩下的什么都有。

地铁噪音很大,没有信号,启动不稳,会挤得担心上不去。可是我还是喜欢这里的地铁。

地铁里卖唱的艺人据说是要执照的,所以他们的音乐都那么容易让人愉快地爱上这座城市么?

一个下午,我突然就爱上伦敦了。

原因是我下面的每一个字。

爱的理由

Image caption 伦敦是个多元化的城市,到处可见不同肤色的人。

伦敦城里,什么肤色年龄国籍的人形形色色,或匆忙或悠闲或老土或新潮或奇怪。

在伦敦,没有谁是最显眼的,因为谁都是最显眼的。哈哈。

硬要评选第一名,是个金发发胶男,金色短发直立呈火焰状,穿黑色蓝边瘦身西装,鲜红色裤子,黑白复古皮鞋,带纯黑墨镜,这就够我们一起等地铁的所有伦敦客观赏的了,最惊喜的是,他捧着一本小小的圣经读!!!!天哪,这是一个虔诚的忘记更衣的super model 嘛~

一对儿身材很好的小GAY在我面前相拥而泣。

印度的小靓妞地铁里在我对面晃着晃着睡着了,她爷爷奶奶试图捏捏她的手捏捏她的脸让她清醒过来,她忽然睁开又亮又黑的大眼睛,闪了两下,还是慢慢闭上了。奶奶冲盯着一切的我笑笑,然后爷爷奶奶在那里用印度话交流,大概是不叫她的意思吧。到站了爷爷抱起小靓妞小心地下地铁,然后小靓妞睁眼一口标准伦敦音:where are we going~ OMG我真是受不了这种萌系少女呀,即使是印度的。

英国老头儿指着博物馆里古老的收音机对两个跟着他屁颠屁颠跑着的孙女说,这是我妈妈以前用的。然后接着讲旁边的物件。

另一个小女孩指着一个一个十字架什么的宗教器物一直喊爸爸,这是什么。

SCULPTURE馆里,到处坐着素描的人,背景的窗外是博物馆的yard,阴雨整天的伦敦小小晴那么一下下时的阳光照进来,只有四个字:岁月静好可以形容。

一对旅行的老夫妇。夫妇都满头银发。丈夫身材好的让人以为三十多岁,背着小型的旅行包,衬衣马甲,枣红色裤子,登山鞋。妻子红色呢子大衣,端庄典雅。地铁启动,丈夫总是很小心的护着妻子。

各国的帅气小男生以各种角度各种姿势为伦敦的各个角落拍照。好吧,这个帅气是广义的。

幸福的感觉

Image caption 在伦敦街头走走,随处可见不同风味的餐馆。

随意走走,就走到一家可能是传说中很好吃的韩国菜店,7.5镑的海鲜炒面不知道比巴斯多了多少海鲜!!!还送汤送小菜的。

粉色小冰酸奶店里,可爱的店员会给我意见到底哪个size比较合适,摆很好看造型的冰酸奶给我。

耄说,有个“小日本儿”餐馆叫小日本儿,但是是中国人开的,还不错,“于是我走着走着它就出现在我面前了。我说,有什么推荐吗?大妈说,哈哈,看你的feel了~那个feel说的特逗。

其实这些都不是那么特别啊,可是在那些萨克斯小提琴的音乐里,在红色电话亭旁,在联排的房子和一堆堆的博物馆衬托里,所有的东西都美的恰如其分。我在快出博物馆的时候终于悟出了每一天都美这个真理。enjoy everyday, 我才体会出这两个词多重要。

总有打动你的小幸福在环绕。

感谢阵雨天里,让我出太阳的人们。有你们,也是一种幸福。

