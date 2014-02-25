留学日记：一年半没有荒唐度过

Image caption 通过在英国经历，让大家知道我出国的一年半绝对不是荒唐度过，而是最认真地活着及为下个阶段铺路。

到英国度假打工一年半，说句实话：“在这里的一年半不是荒唐度过，是最认真地活着。”

我在英国的一年半，是给自己人生中的一次长假，让自己去实践梦想、实践马斯洛需求理论的自我实现阶层。

不是每个人都能勇敢的去追求实践梦想及自我实现，因此自己更格外珍惜这难得的长假，并努力地分享所见所闻及想法，希望藉此鼓励更多的年轻人给自己一个长假，让自己有机会梦想成真或者塑造一个全新得自我。

或许有人会不以为然，不觉得在英国当个保姆能有什么收获或人生体验。

我认为这是“大错特错。”

当个保姆一样是在工作赚钱没错，但是工作的同时，自己却看到了不同层面的人生。例如：看到了有钱人的生活，他们怎么为了赚钱而牺牲睡眠、休息时间；看到了欧盟人民，怎样在英国从无开始打拼。

或许你会说：“一粒米养百样人，大家的生活方式当然不同，看了又怎样？”

我的看法是：“看到了不同层面的人生，等同于是一个人生借镜，辅助你未来的生活。”

这次出去闯荡是多赢局面，以自己为例子：

经验与职场

我过去在医院工作，负责加护病房及急诊室，算接触过不少死亡故事，所以自己等于参与了病人的最后一程，但是我自己心中的护理人员角色不在于临床护理人员，而是希望走上公共卫生护士。

公共卫生：“透过组织小区资源，为公众提供疾病预防和健康促进的一门管理学。”（数据源：维基百科）

并不是我觉得卫生所的业务比医院轻松、又不用轮三班，所以想走公卫护士，而是我个人喜欢公卫护士的工作，如果能藉由卫教、健康促进及疾病预防来帮助民众，让民众不用大病小病跑医院就对了，减少医疗资源的滥用，这样不是很好吗？

所以为什么到英国以后我都找保姆的工作，因为和我所学相关、对未来也有所帮助。这次我参与的不再是最后一程，而是新生命的开始。新生命的开始，不管是产科或儿科都曾在学校学过，但我早忘光以前学过的学理啦！我不是过目不忘的人，我很平凡，所以念过没用到的学理，全部还给老师，而且学理是一回事（它是死的），在临床或现实生活的运用是另外一回事。

因此我很感谢我的第一个保姆工作家庭，让我在工作的同时很扎实的学习。

人生不就是“生、老、病、死”的一个过程吗？如此一来，我的工作经验就含括了这四个阶段，这对我未来想走公卫护士的路，无疑是一个垫脚石辅助我。

未来人生

虽然我现阶段处于单身快乐、悠游自在，但是谁知道未来会怎样？谁知道我会不会哪天婚头了？

所以啊！现在有机会可以近距离观察不同夫妻、家庭的相处方式，等于是进一步知道生活中容易摩擦的部分，自己若真的有家庭，那就是个借镜，让自己知道该怎么做比较好、该怎么去避免冲突、若发生了知道该怎么解决，而不是在气头上就做出后悔的决定或言语攻击。

旅行足迹

我热爱欧洲国家，自从开始赚钱及有假期以后，我就告诉自己每年都至少要飞一趟欧洲旅行作为充电，到英国度假打工之前我都是跟团去旅行（这是最简单的方式，省的要做一堆功课，护士平常已经够忙了，我愿意花钱买时间）。

到了英国度假打工，我飞欧洲各个国家距离近、机票又便宜（搭乘廉价航空），这样可以省下很多的钱到更多的国家玩，何尝不好？

所以我说是多赢局面。

本人相信每个人心中都有属于自己的蓝图，不管是生涯蓝图、生活蓝图或者梦想蓝图，都只是一个〝假想图〞，所以我们边走边修改，亦或者我们只是想想、从未认真去实践它，毕竟现实是残酷的、必须考虑实际面。

既然我现在认真要去实践我的各个蓝图，那我到底该怎么开始？或者我该怎么做会比较好？

我的疑问没人可以回答我，因为“这是自己的人生及蓝图”，只有自己知道，我也不想一直采取〝顺其自然〞的态度，遇到问题再来解决，我想要主动出击，大胆的安排自己的人生及蓝图，藉由经验累积再慢慢修正各个小细节。

通过在英国经历，让大家知道我出国的一年半绝对不是荒唐度过，而是最认真地活着及为下个阶段铺路。

所以各位加油吧！为了自己的人生，认真地过活吧！

（责编：路西）

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