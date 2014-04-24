留学日记：追思逝去的朋友Mavis曲圆梦

Image caption 同学们为Mavis开的追思会

上周五当我正准备微信问Mavis（曲圆梦）要我给她从北京带多少卤菜回伦敦时，才发现微博和朋友圈都被刷屏了，她于前一天在英国Swansea因车祸去世。

除了震惊还是震惊，同我一样，很多她的朋友和同学纷纷留言询问这是不是她和我们开的一个玩笑？

又或者是学习纯艺的优秀生的她做的一次行为艺术？在多处询问最终确定了这个不幸的消息后，除了悲伤，我陷入了思考。

为了各自不同却又相似的梦想，我们远离故土、亲人，来到了陌生的英国学习与生活。来自不同省市，拥有不同成长背景的我们，如同偶遇伦敦的阵雨，在这异乡偶遇了本是陌生人的对方。

亲切的母语，熟悉的文化，作为同样是中国留学生的我们，很快熟识并成为了朋友。如果说早些年的中国移民或留学生总是伴随着廉价劳工和辛酸打工史的话，如今的年轻一代在外华人有了更好的经济条件，因此会更多的享受生活。

懂我们的人却知道，狂欢的表象背后藏着多少身为异客的孤独、付出与努力。

我们最常说的一句话是："Work hard, play harder!"正因如此，我们总是在吃喝与Party的场合相见，我们总聊一些没营养的八卦话题，我们似乎在身边拥有着不少志同道合的朋友，也总是能获得互相的帮助，然而我们却很少问对方的"私事"，甚至可能不知道对方的中文名字。

我们以为很了解作为好友的对方，却没有意识到其实相互间却未必真的那么"熟悉"。

我刚参加了伦敦艺术大学中国学联为校友同时也曾是学联学术部部长Mavis的悼念仪式，来宾有的与Mavis交情匪浅，有的可能仅是一面之交。

这是我第一次见到平时在普通人眼中玩闹的近似疯癫的艺术生们如此的庄重与肃穆。记得Mavis的爸爸曾经形容她的一生总是那么的"匆匆"，其实我们谁又过的不是那么"匆匆"呢？

Mavis"匆匆"的奔向天堂不仅带去了我们的思念，还给我们带来了深思：在我们为理想而狂奔的路途上，快乐过好每一天，珍惜身边的一切吧，即使只是在伦敦街头偶遇的那一阵雨。

（责编：尚清）

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