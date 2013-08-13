留英访谈：罗伯特戈登大学校长

Image caption 罗伯特戈登大学校长：中国学生学习非常用功

毕业生的就业率是衡量大学绩效的重要指数。

最近，苏格兰阿伯丁的罗伯特戈登大学（Robert Gordon University）连续第二年在毕业生就业率上成为《每日电讯报》排行榜的冠军。

这所1992年获得大学资格的高校在《星期日泰晤士报》的类似排名上同样名列前茅。

罗伯特戈登大学校长费迪南德·冯·普罗兹涅斯基教授（Professor Ferdinand von Prondzynski）接受子川专访，谈到该校优势的同时，也向中国学生提出建议。

子川：罗伯特戈登大学在毕业生就业方面名列前茅，这是为什么？

校长：罗伯特戈登大学一向非常注重毕业生的就业，在这方面有一系列措施。我们努力确保课程的设计适合学生毕业后就业，并邀请雇主参与到设计的过程中。

我们确保学生在学习期间有实习机会，给他们体验职场环境的机会，为毕业后的就业做好准备。同时，我们会评估课程设置和教学大纲，以确保我们提供的与劳工市场以及雇主的需要相符合。我校目前正在考虑如何用启用新措施更进一步改善这一点。

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子川：每名学生都一定有机会实习吗？

校长：所有学生都可以申请实习，我们期望学生尽可能多地参与实习。当然，有时候无法确保一定有足够的实习机会，但是，我们一般预期，本校学生会参加过实习。

子川：阿伯丁市以石油工业闻名于世，这个领域也是罗伯特戈登大学课程设置的重点？

校长：是的。罗伯特戈登大学在苏格兰东北的阿伯丁市，这里是英国石油工业的中心。显然，这对我们来说是很好的机会。

我校很久以来就在寻找使我们的课程更适合业界，特别是工程系和商学院。我们的传媒类课程也隶属于商学院。这些课程质量很高，使毕业生的就业非常有好处。

子川：罗伯特戈登大学有多少中国学生？

校长：我校目前学生总数为1.5万多人，其中86人是中国学生。这些中国学生有很好的特性，非常用功、专注于提高就业机会，并且很好地融入了国际学生社区。

Image caption 罗伯特戈登大学在英国新大学中口碑不错

就我了解到的情况，我校中国学生在课堂讨论上很积极，也会主动参与学生社团活动。

子川：贵校在研究方面有没有海外合作，特别是与中国机构的合作？

校长：我们目前还没有与中国大学有研究上的战略合作关系，但是我计划在未来一年内访问中国的一些机构，探讨合作的可能性。

我之前担任爱尔兰都柏林城市大学（Dublin City University）校长的时候，有很多中国大学作为学术战略伙伴。我希望能够在罗伯特戈登大学能够实现同样的事情。

子川：罗伯特戈登大学还有什么优势？

校长：毕业生就业率是关键的大学绩效指标之一，超过97%的我校学生在毕业后的6个月之内找到工作或者继续深造。

我们的课程设置与业界联系紧密，同时，我们开设的学科领域非常广泛，卫生、计算机、艺术等等。

子川：您对中国学生有什么建议？

校长：对正在考虑上大学的学生来说，选择自己热衷的专业非常重要。如果你选了一个并不十分感兴趣的课程，很可能就不会很用心去学习。因此，我建议大家选择自己真正喜欢的专业。

一旦升入大学，学生可以享受学校的各项设施，也可以交很多朋友。但同时也必须专注学习，毕竟这是你唯一可以这样做的时期。那些认真上课、参与讨论和辅导的学生一定会取得很好的成绩。