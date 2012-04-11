伦敦市“看病指南怂恿医疗游客”

Image caption 游说组织说，英国全民公费医疗系统不能变成英国纳税人买单的国际免费医疗服务。

伦敦市长鲍里斯·约翰森（Boris Johnson）又挨批了。他的市政府提供的看病指南里说，在伦敦居住的外籍人士如果到家庭医生（GP）那里注册，不需要出示自己在英国合法居住的身份证明。

批评者指出，这无疑方便了那些所谓“医疗游客”（health tourism）来钻英国公费医疗的空子。

包括看病须知在内的为难民和移民准备的生存指南有20种语言的版本，可以在网上找到。

这个指南告诉大家，在GP那里注册不需要任何证明身份或在英国合法居住的文件，比如永居签证或移民身份证明。

伦敦市政厅否认这项指南是在间接鼓励或怂恿外国人来占便宜，但一个游说团体（Migration Watch UK）称这个指南“太丢脸”，要求市政府立刻召回文件。

该团体指责约翰森市长太不负责，可能把英国全民公费医疗服务（NHS）变成“英国纳税人买单的国际免费医疗服务”。

它责问：这世界上还有哪个国家允许任何人不出示任何证件就可登记享受免费医疗？

伦敦市政府一名发言人回应说，这本指南手册只是为了澄清伦敦现有的NHS指南，告诉公众如何更好地获取医疗服务。

她指出，这本手册并没有在国外传播，而伦敦市政府也不鼓励“医疗旅游”，即外籍人专程到英国免费治病。