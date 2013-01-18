牛津亚裔性犯罪团伙案开庭审理

更新时间 2013年 1月 18日, 星期五 - 格林尼治标准时间11:14
牛津性犯罪团伙

检控官称9名被告往往在儿童收养机构和学校寻觅缺乏家庭关爱的白人女生，用烟酒、毒品、香水等诱骗她们当性奴。

英国牛津性犯罪团伙被控在2004-2011年间性侵犯6名11-16岁女童，其中一人12岁时被迫堕胎。

伦敦的中央刑事法庭（老贝利，Old Bailey）听取了对包括7名巴基斯坦裔和2名北非裔男子的团伙的79项控罪，涉及强奸儿童、强迫儿童卖淫、贩卖儿童等。

9名被告被控用香水礼物、酒和毒品勾引易受伤害的少女，然后对她们施暴，强迫她们卖淫。

一名受害人刚过11岁生日就被卖给名叫莫哈迈德·卡拉尔（Mohammed Karrar）的人贩子；卡拉尔用打火机烧热她的别针，然后在她臀部烙上了字母M作为标记，表明她是卡拉尔的私人财产。

据控罪书陈述，38岁的牛津居民 Karrar ，别名埃及人莫（Egyptian Mo），不但自己和自己的兄弟性虐待这名女童，还以每小时400-600英镑的价格把她出租给英国各地的客户。

在长达5年时间里，这名受害者还经常遭团伙轮奸。她12岁怀孕后，卡拉尔安排她在雷丁（Reading）一处私人住宅里堕胎。

另一名受害者是从一个儿童收养所碰到被告中的另外三人。她被带往室内、室外的不同场所供男人享用。

由7男5女组成的陪审团曾被告知，被告往往在儿童收养机构和学校寻觅性侵目标，通常是家庭环境较差的白人女生，因为不太会有人关注她们。

庭审预计将在4月结束。目前所有被告都在押。

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