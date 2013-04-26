旅游名城爱丁堡街道污染加剧

更新时间 2013年 4月 26日, 星期五 - 格林尼治标准时间12:31
爱丁堡

爱丁堡一些观光客密集的街道都被纳入污染超标区。

环保人士呼吁爱丁堡市议会对街道采取紧急行动，治理越来越严重的交通污染。

在爱丁堡又有六英里的街道被正式认定污染值超标。

观光客密集的王子街(Princes Street)丶乔治街(George Street)丶皇家大道(Royal Mile)的大部分路段及格拉斯市场(Grassmarket)都被纳入了污染超标区。

爱丁堡市议会表示，这些地区是市里最繁忙的地方，目前正在寻找能够降低污染的方法。

环保车辆

国际环保组织地球之友(Friends of the Earth)的苏格兰地区总监理查德•迪克森(Richard Dixon)说：更多的街道被划入了污染超标区中，这很明显的显示数十年来的行动计划是失败的。

他说：由车辆排放的废气在持续污染城市的空气，也危害了我们的健康。市议会需要对此采取紧急行动，让爱丁堡的空气回到原有的水准。

我们需要减少车辆，使用更环保的车辆，并且加强鼓励人们利用公交工具以及走路或骑单车的宣导。　

爱丁堡交通与环境事务召集人莱斯利•海因兹(Lesley Hinds)表示，在爱丁堡虽然已经有98%的区域符合严格的空气品质标准，市议会及当地团体仍然需要关注这个议题。

他说：现在有几项降低污染的提案正在审核中，包括减少在市区交通最繁忙地段的污染，鼓励民众多多走路或骑单车，以及商讨低碳排放区问题。

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