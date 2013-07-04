Image caption 首架空中客机A380降落在伦敦希思罗机场

英国航空公司成为英国国内首家使用A380“巨无霸”客机的航空公司。

首架空中客车A380周四（4日）上午降落在伦敦希思罗机场。这是英航订购的12架“巨无霸”中的第一架，每架客机可运载469名乘客。

继上周两架波音787“梦幻”客机加入机群后， 第一架A380也来到了伦敦。当前英航已投入共计100亿英镑对其长途航线客机进行升级换代。

A380客机预计将在今年秋季首次投入客运服务。

空客A380是目前世界上最大型客机。英航已经订购12架A380和42架波音“梦幻”客机，将在今后10年陆续投入使用。

此外，英航还购买了6架新型波音777-300ER客机和18架空客A350客机。

新加坡航空是全球第一家使用A380客机的航空公司，在2007年10月首次投入使用。

2012年，A380客机曾被检测出问题，用于连接机翼和机身的支架上出现了极细的裂纹。每架A380客机上约有4000个这样的支架，为此空中客车不得不投入超过两亿五千万欧元用于客机维修和服务。

（编译：洛西/路西 责编：李莉）