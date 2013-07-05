采访手记：凯特家乡寻找“灰姑娘”足迹

Image caption 凯特童年时居住的房子

英国剑桥公爵夫人凯特和威廉王子的第一个王室宝宝即将出生。这不但成为白金汉宫的大喜事，也几乎成了英国全国上下、乃至全世界人们关注和感兴趣的大事。

BBC英伦网为此也计划制作三集视频，介绍王室宝宝诞生的传统、王室宝宝纪念品风潮以及凯特童年成长的足迹等。

2011年 4月29日，威廉和凯特的盛大婚礼美轮美奂，许多人可能仍然记忆犹新。

参加婚礼的除了来自世界各地的名流、名人、各国王室、政要之外，也有一些凯特家乡的“父老乡亲”。

Image caption 凯特和威廉经常光顾的小酒馆

小酒馆主人约翰

其中一位就是小酒馆的主人约翰（John）。约翰的小酒馆就在Stanford Dingley村，叫The Old Boot Inn，距离凯特父母家不远。

约翰受到威廉和凯特婚礼的请柬，曾受到当时英国媒体的广泛报道。

约翰经营这家酒吧已经是第18个年头了，因此和凯特·米德尔顿一家成了朋友。

凯特和威廉在婚前经常光顾约翰的小酒馆，和约翰的私交不错。酒吧的后院是一片绿地，直接与远处的树林连成一片。约翰告诉我，凯特和威廉一般是从这片绿地走过来，从后门走到他的小酒馆的。

我问他对凯特马上就要生产了是不是感到很高兴，他说，“当然了”，并且告诉我凯特曾告诉过他孩子的预产期，但随后立即补充说，“但我不会告诉你。”

我在采访时问他，孩子出生后，凯特会不会把孩子带到酒馆来，让他亲眼看看。他很自信地说，肯定会，而且说他想在孩子出生后的两个星期就想看到他/她。

约翰还拿出婚礼的请柬给我们看。在说到高兴之处，他甚至问我们要不要尝尝他作为纪念品而保留的婚礼蛋糕。但之后马上说，要是他喝醉了把蛋糕都给大家分完吃了，第二天一早酒醒了，一定会号啕大哭。

因为根据一般英国人的传统，结婚新人的婚礼蛋糕要保留一小部分直到第一个孩子出生为止。

Image caption 凯特和威廉经常从后院走到酒馆

快人快语的约翰还告诉我当初自己收到请柬时的情景。 约翰说当时收到凯特妹妹Pippa打来的电话，问他想不想参加凯特和威廉的婚礼。约翰在为我们描述这个细节时，脸上故作犹豫状说：“不知道，也许那天我很忙，如果不忙的话，行吧。”充分体现了英国人的幽默感。

平民王妃

凯特是英国真正意义上的平民王妃。她的童年是在英格兰的乡村长大。

为了找到准确的拍摄地点，与BBC英伦网合作的摄制组的一位编导和一名摄影师之前特意先去探点。

凯特13岁前是在一个叫Chapel Row的地方长大的，Chapel Row是在伯克郡（Berkshire）的Bucklebury村子里。距离伦敦以西大约有一个半小时的车程。

据说，这里一个星期才通一次汽车，是典型的英国乡下静谧、恬静的室外桃园般的景象。满眼是一望无际的绿地、修整完美的草坪，羊群在田间悠哉游哉地吃草。很多地点安静的连手机信号都没有，更无法用手机上网。

尽管已经在之前探好了大概方向，但在寻找凯特家所住过的红砖房子时还是费了一番周折。

我们去之前已经得知，这所房子目前已经易主， 原本的红门也换了颜色。

据悉，这是一所维多利亚建筑风格的四室两厅的房子。这所房子在2011年被一个英国的教师家庭以不到50万英镑的价钱买下，而且通向房子路边的标志为“私人道路”，环境相当优美。房子的侧面和后花园是用栏杆隔开的大片开阔的绿地。

缘分

拜访完凯特童年长大的村庄，我们再寻着凯特童年的足迹来到了在Buckhold的小学，圣安德鲁学校（St Andrew’s School）。凯特的小学时光就是在这里度过的。

来到学校时，正赶上小学生体育活动时间，男生和女生按性别区分，分别在不同的区域打板球。

学校很大，坐落在绿地当中，周围是树林和开阔的草坪，环境十分优美。

凯特在2012年获学校的邀请重返校园和孩子们一起玩曲棍球、共进午餐，并发表了演讲，那是她毕业后首次重返该校。

位于Bradfield的圣安德鲁教堂（St Andrew’s Church）则是凯特受洗礼的教堂。

曾有报道说，还在凯特很小的时候，她就在家里贴上威廉王子的照片，说长大要嫁给他。

上大学时，凯特选择了苏格兰的名校圣安德鲁斯大学（The University of St. Andrews）攻读艺术历史。 也就是在这里凯特遇上了威廉王子。

当时据说包括美国在内的全世界各国适龄女大学生纷纷报考圣安德鲁斯大学， 就是想与威廉同学，找机会接近这位王子，成为“灰姑娘”。

但最终，凯特这位平民姑娘以美貌、智慧、魅力、耐心与毅力终于赢得了王子的心。

（责编：路西）