英教师工会宣布将举行全国性一天罢工

Image caption 教师工会同政府在工资、退休金和工作量等问题上的纠纷无法解决。

英格兰和威尔士两大主要教师工会NUT和NASUWT宣布今年晚些时候将举行一天全国性罢工行动。

两个工会的成员同时证实，他们还将在今年秋季于各地区举行一系列的全天罢工行动。

教师工会同政府在工资、退休金和工作量等问题上的纠纷至今谈判无果。

在工会做出罢工宣布后，政府称对此决定表示遗憾，并说罢工行动将影响儿童教育并给家长带来不便。

英格兰和威尔士的教师工会6月底于英格兰西北部地区组织了一天的罢工。

工会说，罢工对2700所学校造成了影响。

工会宣布，下一步的系列罢工行动将从9月30日那周开始，第二波罢工行动将在10月中举行。

全国性一日罢工的日期还没有宣布。

上一次英国教师的全国性罢工是在2011年11月。

当时，教师工会的成员加入了英国其他公营机构雇员的罢工行动。

目前，英国这两个教师工会的成员还在参与仅次于罢工的“不配合行动”。

这两个工会代表了90%的教职工。他们对政府调整教师退休金计划、增加工作量和今年9月起引进与业绩挂钩的工资计划表示愤怒。

2012年9月，两个教师工会对罢工行动分别进行了投票。

NASUWT称40%的成员参加了投票，其中82%赞成罢工。NUT成员中27%参加了投票，其中82.5%赞成罢工。

工会说，下一阶段的抗议行动旨在“保护教师和捍卫教育”。