艺术节搁浅 伦敦后文化奥运改弦更张

Image caption 伦敦奥运后每两年举办一届的艺术节计划被搁浅。

一项计划在伦敦2012年文化奥运后、每两年举办一届的英国艺术节被搁浅。

前英国文化大臣亨特(Jeremy Hunt)曾建议，借助伦敦奥运期间投入到艺术项目的一亿两千七百万英镑资金，将促成一个每两年举办一次的艺术节。

他认为该艺术节将“给文化领域里的最佳成就鼓劲喝彩”。

但日前来自英国政府的消息说，文化奥运委员会在提交弘扬未来文化遗产的计划里，并没有收入这个两年一届的艺术节。

前文化奥运委员会负责人麦肯锡(Ruth Mackenzie)透露，艺术节计划遭抛弃，是由于遭到继任的英国文化大臣米勒(Maria Miller)的反对。

文化奥运委员会提交的活动包括在英国全国上下的鸣钟活动、充气的巨石阵和在直升机里演奏弦乐四重奏等等。

英国艺术委员会英格兰部分的报告里包括了177000次活动，“将有4300万英国公众亲身参与”。

去年八月，在伦敦奥运会结束两天后，前英国文化大臣亨特则表示，他希望“能借助奥运效应大搞文化旅游”。

他当时曾经说：“我们怎样才能实现这一点呢？一个很有前途的想法就是在伦敦、或者是全英国上下，每两年举办一次艺术节，来为文化领域里的最佳成就喝彩。”

他当时责令麦肯锡女士和前任文化奥运委员会主席、现任BBC总裁霍尔拿出具体的落实方案。

英国文化、媒体和体育部的发言人说：“文化奥运委员会曾被要求拿出举办两年一届活动的方案，以使得文化奥运的影响最大化。”

这位发言人同时指出，由于在去年文化奥运期间，很多活动已经展开，最新成立的顾问小组将“着眼于英国未来的文化活动”。

这位发言人明确指出，有关两年一届活动的想法并未收录其中。

麦肯锡女士认为，去年替换亨特出任文化大臣的米勒，更愿意把两年一届活动的钱，用在从明年起，为纪念一战百年建造新的艺术作品当中去。

麦肯锡女士说：“要是没有去年的文化奥运，我相信米勒不会意识到，很多国家级的纪念活动，可以通过与高水平的艺术家合作完成。”

她认为，为纪念一战百年投入资金“与两年一届的活动同样重要”。她表示，这也是伦敦奥运效应的一部分。

但英国政府发言人对米勒倾向纪念一战、而抛弃两年一届活动的说法予以否认。

（编译/责编：孙晨）