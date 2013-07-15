贝克汉姆笑称王室宝宝应取名叫大卫

Image caption 贝克汉姆与儿子布鲁克林在一起。

球星大卫·贝克汉姆开玩笑说，威廉凯特的宝宝如果是男孩，应取名大卫。

在接受天空新闻频道采访时，贝克汉姆表示全力支持即将做父母的威廉凯特夫妇。

他说，他们会是非常出色的父母，因为他们非常喜欢孩子。

男儿当叫大卫

贝克汉姆夫妇给自己的孩子取得名字都不寻常，不过，在给威廉王子出主意时，贝克汉姆笑说：“我看大卫就不错，如果他们的宝宝是个男孩的话，应该叫大卫”。

贝克汉姆还透露，他的夫人，前辣妹乐队歌星维多利亚，每天早上６点半起来跑步。

贝克汉姆还说，他希望将来他的４个孩子中有一个能成球星。

前英格兰国家队队长贝克汉姆今年早些时候结束了职业足球生涯。

他现在致力于鼓励孩子们投入足球运动。

数据显示，英国孩子中三分之一被列为超重或肥胖。

英国教育大臣戈夫计划要将竞技体育重新引入学校教育。

贝克汉姆表示，只要能鼓励所有不同能力的孩子都参与，他就支持。

（编译：腾龙 责编：李莉）