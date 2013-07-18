清道光年间瓷瓶在英待价而沽

Image caption 这对高150厘米的瓷瓶比小学生的身高还高。

一对清道光年间的古董瓷瓶将在英国拍卖，预估拍卖价可能高达10万英镑。

这对瓷瓶最早属于一名热爱垂钓的维多利亚时期的英国牧师菲耶尔（Samuel Edward Valpy Filleul），他在垂钓生涯中至少“钓起”两次重要“鱼获”。

菲耶尔牧师1880年间在英格兰北部兰卡郡（Lancashire）伦河（River Lune）垂钓的时候，听到呼救的声音，救起落水的一名男孩。

他们两人成为朋友，菲耶尔牧师还出钱让男孩接受教育。

谢礼

这名男孩长大后成为一名出色的商人，并在中国通商贸易赚了大钱。

为了感谢菲耶尔牧师的救命之恩，这名商人送给他这对制造于1820至1850年间清道光时期的瓷瓶。

这对瓷瓶在菲耶尔牧师过世之后传给后人，今年晚些时候将在公爵拍卖行（Duke's Auctioneers）公开拍卖，预估拍卖价可能高达10万英镑。

报道说，菲耶尔牧师垂钓的另一次重要收获是在1907年钓到一条长约75厘米，重约5.44公斤的褐鳟（brown trout）。

当天傍晚这条褐鳟就被送往伦敦制作成标本留念。

（编译：陈书敏/责编：尚清）