过去一年英格兰威尔士罪案记录下降

Image caption 英国警察人数比前一年减少了数千人

英国国家统计局最新公布的数字显示，英国英格兰和威尔士在截至今年3月份的过去一年中记录在案的犯罪案件减少了7%。

数据显示，几乎所有类别的暴力犯罪案件都有所下降，但是性侵犯罪行增加了1%。

英国首相卡梅伦说，在警察人数削减的情况下，上述数据是“好消息”。

他对警察的工作表示感谢。他说，“我们要求警察在较少资源的情况下作较多的工作，他们表现很出色。”

根据英国内政部公布的数字，英格兰和威尔士警察的人数在过去一年减少了4500人，目前为13万人。

“抢劫盗取随身物品”

人们注意到，尽管犯罪案件的总数出现下降，但是“抢劫盗取随身物品”的案件增加幅度较大，达9%。这类案件包括，扒窃、抢夺手包和手机等等。

BBC记者说，从街头行人的手中抢夺手机的犯罪行为尤其在伦敦是一个特别严重的问题。

另一项增长幅度较大的犯罪行为是诈骗，增幅达27%。但是有关官员表示，这可能和新的更为集中的诈骗案件记录方式有关，其他原因包括网络诈骗案件的增加。

统计人员在分析性侵犯案件增多的问题时指出，英国警方在萨维尔丑闻曝光之后展开特别调查行动，许多人就历史上发生的案件提出了报告。

（编译：跃生/责编：尚清）