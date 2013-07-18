英爱计划实施“小申根区”共同签证

Image caption 英国和爱尔兰都希望吸引更多的亚洲旅游者

爱尔兰政府的一位发言人向媒体透露，爱尔兰和英国政府计划建立一个共同签证机制，以利于亚洲国家的旅游者前来旅行。

据英国《金融时报》引述这位发言人的话说，这项计划的目的是由英国和爱尔兰两国建立一个“小申根区”（mini schengen），以便让所有的旅游者能在北爱和爱尔兰之间，以及不列颠岛和爱尔兰岛之间自由旅行。

这位发言人所说的“小申根区”是相对目前已经建立的“申根区”而言的。

“申根区”主要由欧盟国家根据“申根协议”组成，相互之间取消边界控制，允许获得其中一国签证的旅游者在这些国家之间自由越境旅行。

但是，英国和爱尔兰为了保持自己独立的边境控制权，都没有加入申根协议。

共同利益

根据两国目前实施的协议，英国和爱尔兰公民可以在两国间自由旅行。现在，双方希望把这样的政策扩大到旅游者身上，以吸引更多的亚洲经济新兴国家的旅游者。

英国目前正在准备同欧盟成员国举行谈判，希望退出一些欧盟的法律和移民条款，同时再加入某些目前没有加入的条款。英国希望爱尔兰在这些艰难的谈判中支持英国的立场。

在这样的背景下，英国希望加强同爱尔兰的联系，同时强化其共同旅行区域政策。

此外，两国都担心自己不能从亚洲国家的商业和旅游业活动中获得足够的利益，因为旅游者在想来英国和爱尔兰的时候需要在申根签证以外单独申请签证，会面临更多的麻烦和花费。

（编译：跃生/责编：尚清）