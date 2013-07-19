研究：酒精导致年轻女性死亡率攀升

Image caption 调查称，出生于1970后的女性更容易贪杯。

英国一项研究指出，年轻女性因酒精所引起的相关疾病死亡率目前正攀升中。

专家调查了1980至2011年间，格拉斯哥、利物浦与曼彻斯特地区各年龄组死亡的男性与女性，发现1970年代出生的女性的饮酒习惯应引起人们的警觉。

每年，英国约有9000人死于酒精所引发的相关疾病。

流行病学与公共健康期刊（Journal of Epidemiology and Community Health）详细说明了关于此项研究的信息。

研究指出，他们所调查的这三个城市皆具备类似的特质：贫穷、欠佳的居民健康以及工业化。

他们还比较了出生于1910至1979年间的人由酒精所引发的疾病死亡率。

整体而言，男性比女性更容易死于酒精所引发的疾病，而容易发病的年纪约为40至50岁。

然而，研究指出，他们发现对于这三个城市中1970后出生的女性而言，死亡率却不是趋于平稳或下降，而是相反的情形。

不容忽视

研究者观察比较了不同群女性年纪达到34岁的死亡率，发现一个可看出研究结论趋向的显著事实。

那就是对于那些出生于1950年后的女性而言，每10万人里大约有8人死于酒精引发的疾病；1960后出生者，该比率增加为每10万人中就有14人。至于1970后出的女性，则是每10万人里就有20人死于酒精引发的疾病。

对于男性来说，该比率反倒有下降趋势。1950年后出生的男性，约为每10万人中有22人死于酒精引发的疾病；1960后出生的男性中，该比率攀升为每10万人中有38人死于酒精引发的疾病。

然而，时间往后推至1970，于此时期出生的男性因酒精引发疾病的死亡率却下降为每10万人里有30人。

伦敦大学国王学院精神病学会的莎利·马露（Sally Marlow）在接受BBC广播第四台的采访时说：“这项研究告诉我们，女性饮酒而引起的疾病死亡是一个正在计时中的定时炸弹。”

贪杯文化

她说，这些出生于1970后的女性开始饮酒的时刻，差不多是1990年“狂放、贪杯的女性文化兴起之时。这些女性拥抱所谓的男性化行为，而其中一项就是豪饮。

她补充说，“然而这种豪饮行为对女性的伤害会比男性大，例如在肝病方面，女性更容易因酒精而引起恶化。”

她说，“我们必须正视此问题，不能忽视。相应的解决政策应当被提出，否则，接下来数十年依旧会是相同的状况。”

此外，研究指出，造成年轻女性饮酒问题恶化的另一原因是酒价便宜。

便宜的酒精透过强势营销流通，人们人手一瓶且饮酒时数一长，造成的伤害就更大。

廉价酒精

薛普顿医生（Dr Shipton）告诉BBC，限制酒类商品的下限价格政策日前被政府驳回实在是一项“耻辱”。

她认为，“如果此政策能不被拒绝，有效地被推行，将能解决此问题。”

不过她也承认，这依旧无法改变“根深蒂固的文化影响”。

英国卫生部的发言人说，医药总监最近正在研究酒精容量的信息，看在这个议题上，是否能以有效的方式协助消费者。

“这件事需要更多的行动。这就是为何我们现在试图禁止酒精市场上销售低于酒税加增值税的酒类产品，这么一来，就可以避免过于便宜以及有害的酒再出现。”

他补充说，“换言之，我们将不再看到比起步价40便士一罐还便宜的啤酒。”

他强调，他们也希望抵制酒吧中不负责任的推销，并且认为相关企业也有责任为此议题付出努力。

苏格兰政府依然承诺将限制酒的价格至一单位50p便士。

然而，必须等待法案的审议和通过，这个承诺才会真正兑现。

北爱尔兰政府则会重新审视酒的价格，并将推出一项相关的特别提案。

（编译：廖乙臻/责编：尚清）