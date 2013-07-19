“吃不多也会胖”皆因特定基因

Image caption 科学家认为，有些肥胖不是饮食或缺乏运动而造成的。

最新研究表明，肥胖症不是吃太多或不运动而造成的，真正原因是基因。

科学家表示，影响英国成千上万人的基因突变，导致人体累积脂肪。

剑桥大学的研究学者和美国的医疗人员合作，发现如果没有“MRAP2”这个特定基因，那么人燃烧的热量会更少。

这个基因控制传送给大脑特定区块的信息，这部分的大脑区块负责控制食欲和决定燃烧脂肪的多寡。

体重增加

研究人员一开始在老鼠身上实验，以基因改造剔除这个基因，结果发现老鼠食量相同但体重却增加很多。

研究人员说，“基因改造过的老鼠体重增加，他们摄取的食物发挥更大的效益，没有被使用掉，而是累积在体内。”

研究学者现在确定，有1%的肥胖症的人体内也没有这个基因，也就是说成千上万人受到这个基因突变的影响。

专家认为，确认这个基因对人体造成的效应，能更快开发抵抗肥胖症的药物治疗。

（编译：陈书敏/责编：尚清）