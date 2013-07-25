乔治·亚历山大·路易 - 王室宝宝名字寻源

Image caption 剑桥公爵威廉和公爵夫人凯特为他们刚出生的儿子取名乔治·亚历山大·路易

剑桥公爵威廉和公爵夫人凯特为他们刚出生的儿子取名乔治·亚历山大·路易(George Alexander Louis)。这个名字背后有什么考虑呢？

在上述三个名字当中，第三个名字路易的重要性是最为明显的。提到路易，人们会立即想到菲利普亲王(Prince Philip)的叔叔，最后一任的印度总督路易·蒙巴顿。蒙巴顿1979年在其游艇上被爱尔兰共和军放置的炸弹炸死。

路易·蒙巴顿在威廉王子的祖父，菲利普亲王的生活中扮演了重要的角色。他后来又成为威廉的父亲，查尔斯王子年轻时代的导师。路易也是威廉王子的中间名。威廉用这位从未谋面的长辈的名字作为小王子的名字之一，可见路易·蒙巴顿在王室所受的尊敬。此外，当然不能忘了路易也曾是17个（也可以是18或19个，取决于你如何计算）法国国王的名字。

如果说路易这个名字是为了向威廉王子父亲一方的家族表示敬意， 王室宝宝的第一个名字乔治就很明显是代表王权的传承了。

乔治这个名字是英国王室过去300年来最流行的一个名字，一共有6位乔治国王。

这个名字反映了英国王室的德国根。1714年，德国汉诺威的选帝后（Elector of Hanover）成为英国乔治一世国王。

在此之后，陆续还有五位乔治登上王位，其中乔治三世恐怕最为今人所熟悉。这位国王丢了在美洲的殖民地，又患了精神病。他的故事后来还被改编成电影。

他的儿子，后来的乔治四世遭到的批评更多，在一部英国喜剧作品中，乔治被塑造成一个醉醺醺的，粗鲁且愚蠢的傻瓜。现实当中的乔治确实是个酒鬼，喜欢女人，而且总是吃得太多。但他同时也是一个富有想像力的城市规划师，野心勃勃的艺术赞助人，并很有可能，并不是一个彻头彻尾的傻瓜。

英王乔治五世和乔治六世的统治时期覆盖两次世界大战。1914年，乔治五世向德国宣战，正式和他的表兄德国威廉二世（Kaiser Wilhelm II）开战。

英女王的父亲，乔治六世一直被口吃所困扰，这个经历在电影“国王的演讲”中得到了感人的刻画。乔治六世在家中并不被称为乔治。他的原名是艾伯特·弗雷德里克·阿瑟·乔治，被家人称为“伯蒂”（Bertie）。他在哥哥爱德华八世退位后登基成为国王。登基时他选择乔治这个名字来强调同其父亲，乔治五世统治的一种连续性，并重建民众对王室的信任。无论如何，英国女王伊丽莎白二世对于王室宝宝用她父亲的名字命名一定会感到十分高兴。

至于王室宝宝排列第二的名字亚历山大，也许就是因为威廉和凯特喜欢这个名字。无论是英格兰还是联合王国的国王都没有叫亚历山大的。不过，曾有三位苏格兰国王是亚历山大。

但亚历山大这个名字恐怕不可避免地会和“伟大”这个字眼联系在一起。众所周知，亚历山大大帝曾经征服过世界上的大部分地区，并经常被视为史上最伟大的将军。但他并非完人。据说他以豪饮闻名，甚至曾经在醉酒大怒的情况下用长矛刺死了自己的一个朋友。亚历山大大帝只活到了32岁，死于疾病，或者是精心策划的谋杀。

另外两个取名亚历山大的马其顿王国统治者同样死于谋杀。但这并没有阻止这个名字成为历史上各任统治者最青睐的名称之一。

（编译：海宁/责编：李莉）