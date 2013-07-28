“悍马”重生秀英国“血统”

Image caption 重新上市的“悍马”变成了电动车。

曾经在美国以惊人排气量在全球车迷心中“扬名立万”的“悍马”，现在秉承英国设计“重生”后，变成了“零排放”的两座电动车。

2009年，把“悍马”塑造成“大排量巨兽”的美国通用汽车宣告了该品牌的“死亡”。这个缘自战场硝烟里“名将”，一直以来受到包括全球名人、以及超级车迷们的追捧。但同时，也经常受到环保人士的诟病。

现在，得以在英国“重生”的“悍马”，出自英国汽车制造设计商“布林德维尔”(Prindiville)为其注入的英国“血统”。而“重生”并“含蓄”些的新“悍马”，变成了一部两座的电动车。

其经销商负责人韦伯(Steve Webb)在接受BBC采访时表示，以前的“悍马”是以军队里的“老大哥”形象著称，“当然，也有人买来开在大街上”。他说：“那个时代的‘悍马’虽然名气大，但对保护环境却漠不关心。”

他说，现在“重返江湖”的“悍马”，“除继承了品牌设计的核心元素外，成为了一个‘迷你’版、但非常高科技的产物。”

韦伯说：“由于变成了电动车，现在的‘悍马’一丁点儿排放都没有。”

对于韦伯而言，他认为电动车与普通车辆并没有什么不同，“只不过换成了用电、而不是烧油了”。

他调侃说，有些人认为电动车就是“往里面放个电动机都得了”，“这种观念是绝对错误的”。他说：“电动车使用的是非常强劲的发动机！”

韦伯表示，电动车其实不光“很有劲”，而且“重量轻、把能量使用到最大化”。

同时，韦伯强调电动车的“车速也很快”。他介绍说，“悍马”电动车的车速能达到每小时50到60英里。

他称，“停车不花钱”、“不用加油、也不毁路”，“悍马”将在道路上“继续澎湃”。

（编译/责编：孙晨）