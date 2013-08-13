英格兰火车票涨价 工会组织抗议

Image caption 火车票要大幅涨价，英国人不满之声频传。

英格兰明年火车票将平均涨价4.1% ，工会已经开始在各地组织抗议。

政府的部长们说，车票涨价是为了增加对铁道网线(rail network)的投资。

工会在伦敦的国王十字车站（King’s Cross）、伯明翰、曼切斯特等全英格兰各地约50个大车站举行反车票涨价示威抗议活动，要求政府将铁路系统重新国有化。

计划中部分线路明年的票价上涨幅度高达9.1%。

政府控制的票价上涨部分超过了以零售价格指数计算的平均通货膨胀率的1%。

各地有别

根据英国国家统计局的计算，英国零售价格指数7月份从3.3%下落到3.1%。

此外，火车公司又可以在政府控制的票价浮动范围外再根据需求做出调整。

上周，英格兰银行的新行长卡尼预计通货膨胀率到了今年底将下降到2.9%。

苏格兰明年火车票涨价幅度限制在通膨率以内，而北爱尔兰和威尔士政府尚未出台车票涨价计划。

（编译：立行 责编：顾垠）