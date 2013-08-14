在秘鲁被拘英国女子自称“为保命贩毒”

Image caption 在秘鲁因涉嫌走私毒品被拘押的英国人瑞德和麦科勒姆。

两名因为涉嫌走私毒品在秘鲁被扣押的英国女性对看望她们的神父说，她们是在哥伦比亚黑帮的枪口逼迫下，携带了这些毒品。

苏格兰格拉斯哥人梅丽莎·瑞德（Melissa Reid）今年19岁，北爱尔兰人米歇拉·麦科勒姆（Michaella McCollum）今年20岁。

上星期，她们俩在准备乘坐前往西班牙首都马德里的飞机时，被秘鲁警方在机场查到毒品后拘押。

枪口逼迫

两人目前被关押在秘鲁首都利马的一个警方拘押中心，为监狱部门服务的天主教会神父肖恩·沃尔什（Sean Walsh）前去看望她们。

秘鲁警方说，他们在利马机场从瑞德和麦科勒姆行李中的食品包装中查到24磅可卡因，黑市价为150万英镑。

沃尔什神父说，她们告诉他，一群哥伦比亚人用枪逼着她们，还对她们进行威胁。

与此同时，瑞德和麦科勒姆在拘押中心接受英国报纸《每日镜报》的采访时称，她们成为一个在西班牙伊维萨的“神秘伦敦人”的目标。

《每日镜报》的报道说，一个南美黑帮没收了她们的护照和手机，带着她们来往于西班牙和秘鲁之间。

瑞德和麦科勒姆对《每日镜报》说，她们俩第一次见面是在两人都被带到西班牙马略卡岛贩毒集团的“安全屋”之后。

为活下去贩毒

报道还说，当她们被带到秘鲁后，被监视着上了去马丘比丘印加遗址附近的库斯科的国内航班，黑帮还交给她们装有毒品的食品包装。

瑞德告诉《每日镜报》说：“他们要我们装扮成一对好朋友，自称是学生，正在暑假中周游世界。”

她还说：“如果我们不照办的话，我们就会死，所以我们走私毒品不是为钱，而是为保命，为活下去。”

瑞德说，这个黑帮掌握她们的家庭状况和信息，威胁过她们，如果她俩试图逃跑，或者去报警，她们的家人就会成为报复对象。

瑞德和麦科勒姆两人都是从西班牙的地中海旅游胜地伊维萨岛飞往秘鲁的。

秘鲁现在已经取代哥伦比亚，成为全世界最大的可卡因出口地，据统计，越来越多英国人因为涉及贩毒，被秘鲁当局逮捕。

（翻译：嵇伟 责编：尚清）