东欧罗保两国在英务工人数上升

Image caption 英国政府正在考虑限制新移民的福利，医疗和住房。

最新统计数字显示，在英国工作的罗马尼亚和保加利亚人的数量一季度同比上升四分之一。

据英国国家统计局最新数据，从今年4月到6月，有141,000罗马尼亚和保加利亚人受雇于英国公司，比前一季度的112,000增长近26％。

批评人士称，随着英国今年年底将取消对这两个国家公民在英就业工种的限制，这一数字将会大幅增长。

内政部表示，对新移民为国家经济作贡献表示欢迎。

BBC政治事务记者苏珊娜·门东萨（Susana Mendonca）说，罗马尼亚和保加利亚的移民问题一直引起争议。

政府一直没有表示一旦劳动力市场完全对这两国开放，预计还会有多少新移民进入英国。

自由与限制

一个主张收紧移民控制的压力组织“英国移民观察”（Migration Watch UK）表示，政府的最新数字与该组织统计数字相符。该组织表示，“预计明年将有大量移民涌入英国。”

但内政部表示，罗马尼亚和保加利亚人仅占英国就业人数的0.3％。同一时期，越来越多的西欧国家移民在英国工作。

自2007年保加利亚和罗马尼亚加入欧盟以来，两国公民可以持护照免签进入英国。

但他们的工作种类受到了临时限制，按照有关欧盟法则，今年年底将放宽这个临时限制。

对此，英国政府正在考虑限制新移民的福利，医疗和住房。

但自保加利亚和罗马尼亚的外交官员多次表示，他们认为他们的国家不会出现移民潮。

（编译：馨月 责编：路西）