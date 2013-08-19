英国警方评估戴妃死因新指称遭质疑

Image caption 戴安娜王妃近16年前在巴黎死于车祸

据《泰晤士报》周一（8月19日）报道，一位英国国会议员质疑苏格兰场评估戴安娜王妃死亡案的新线索的说法。

《星期日泰晤士报》周日（8月18日）报道，大伦敦警察局，即苏格兰场正在评估戴安娜死亡案新线索的“相关性和可信性”。

据称英国特种部队SAS士兵N分居妻子的母亲2011年致信给SAS指挥官说，这名士兵曾经“吹嘘”是SAS安排谋杀了戴安娜，并掩盖事实真相。

士兵N曾因非法私藏枪支入狱服刑两年，上个月获释。

《泰晤士报》引述保守党国会下院议员朱利安 ·布雷吉尔（Julian Brazier）表示，对警方决定根据“极端间接的证词”而展开调查表示惊讶。

苏格兰场发布的一份声明说，这次评估新的线索与警方当年调查戴安娜王妃等人被指是遭谋杀的“佩吉特行动”无关，而且不是就此案重新调查。

2006年12月，警方公布“佩吉特行动调查报告”说，并没有发现戴安娜王妃等人是被人谋杀的证据。

2008年的调查结论称戴安娜王妃、她当时的男友多迪·法耶德以及司机保罗是因为司机保罗“重大疏失”而遇害。

苏格兰场正在评估戴安娜死亡案的消息引发全球媒体关注。

多迪·法耶德的父亲穆罕默德·阿尔·法耶德深信其子与戴安娜王妃绝对是被人谋杀。

戴安娜王妃是英国王储、威尔士亲王的前妻、威廉王子与哈里王子两兄弟的生母，车祸身亡时36岁。

在车祸发生前，多迪·法耶德和戴安娜王妃步出巴黎的丽池酒店，搭上了由保罗驾驶的一辆轿车高速离去，随后被俗称狗仔队的摄影记者追赶。

法耶德周六（8月17日）表示，在有兴趣地观察事态的新发展。

（编译：高志强 责编：铃兰）