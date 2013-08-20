首张英国王孙乔治官方照发布

Image caption 照片中怀抱乔治的凯特王妃和威廉王子被指“自然、放松和幸福”。

英国王室首度发布了剑桥公爵和公爵夫人怀抱新生小王子乔治的照片。

尽管出生还没有满月，乔治王子排在祖父查尔斯王子和父亲威廉王子之后，是英国王室排名第三的王位继承人。

据悉，这张刚刚公布的照片是本月早些时候剑桥公爵夫人的父亲迈克尔·米德尔顿为怀抱孩子的威廉与凯特夫妇在凯特王妃娘家花园中拍摄的。

在照片中，除三名主人公外，凯特王妃娘家的一条金毛巡回犬以及威廉王子的爱狗被录入构图中。

初为人父

周一（19日），威廉王子专门接受媒体访问，介绍自己初为人父的感受。

他在采访中爱称儿子乔治活泼爱动，是个十足的“小捣蛋鬼”。

威廉王子还介绍说：“小孩一切都好。而他究竟更像我还是我弟弟小时候，现在好像也说不准。”

专家点评

BBC皇家事务记者威切尔（Nicholas Witchell）表示，照片上的新一代王室成员看上去“自然、放松和幸福”，与怀抱新生儿的寻常父母无异。

马格兰摄影通讯社文化与教育事务经理罗杰斯（Fiona Rogers）则指出，从摄影角度看，照片在摄影技术和技巧层面尚有许多不足。

不过，英国知名摄影师奥尼尔（Terry O'Neill）认为首张父母怀抱乔治的全家福因为充满天伦温馨而“魅力十足”。

（编译：晧宇 责编：顾垠）