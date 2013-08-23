撒切尔夫人雕像设计图纸亮相

Image caption 撒切尔夫人雕像设计图

英国前首相玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）夫人雕像的三种设计图纸，近日在英国林肯郡的格兰瑟姆（Grantham）博物馆发布。

通过向公众发布设计方案，组织者们希望能为此雕像和博物馆的改造工程，筹集20万英镑。

虽然撒切尔夫人雕像的确切摆放位置尚未敲定，但博物馆方面表示，这三张设计图纸的发布，也旨在让公众对雕像可能放置的位置，有一个直观的感受。

撒切尔夫人生于1925年10月13日，她的童年就在格兰瑟姆镇度过。今年4月8日，撒切尔夫人因中风去世，享年87岁。

为了纪念她，格兰瑟姆小镇的居民们特意在原先撒切尔夫人父亲开设的杂货店前，放置了一块小的纪念碑，上面刻着“英国第一位女首相玛格丽特·撒切尔女男爵的出生地”。

站立还是坐着？

格兰瑟姆博物馆主席海伦·古拉尔（Helen Goral）说，将来撒切尔夫人雕像的落成，会是馆内撒切尔夫人相关展览的延伸，这对于格兰瑟姆地区的优秀遗产的传承，是非常有意义的。

撒切尔夫人雕像的设计是由当地艺术家完成的，包括一个坐姿和两个站姿的版本。公众们可以在博物馆内和博物馆的网上观看。

博物馆还考虑将雕像的底座做成一个圆盘，在上面刻上撒切尔夫人的知名语录。

今后，参观格兰瑟姆博物馆的游客还能得到一片小的黄铜拓片，作为参观博物馆的纪念。

目前，雕像的姿势和摆放位置还未确定。通过设计图的公布，博物馆希望引起公众的注意，并将收集公众对于雕像设计的意见。

撒切尔女男爵是英国首位女首相，曾在1979年至1990年之间连任了三届。

今年四月，撒切尔夫人的葬礼在伦敦圣保罗大教堂隆重举行，出席人数约2300人，其中包括来自各国的政界要人。同时，也遭到一部分撒切尔政策反对者的抗议和抵制。

自撒切尔夫人去世后，格兰瑟姆博物馆的参观者人数增加了约300％，约3000人在馆内签名，表达对撒切尔夫人的哀思。

（编译：冰青/责编：铃兰）