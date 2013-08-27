为防牛结核病传播 英国将射杀5千只獾

Image caption 反对捕杀獾的人将举行守夜抗议。

尽管反对者抗议，英国国家农场主联盟（National Farmers' Union）说，引发争议的捕杀獾行动已经在英格兰开始实施。

在萨默塞特郡和格罗斯特郡，大约有5千只獾将在未来六周内被专业狙击手用高速步枪在夜间射杀。

支持者称，这一捕杀行动是阻止带菌的獾传播牛结核病的必要措施；但是反对者说，这种做法既不人道，也不起效果。

英国皇家防止虐待动物协会RSPCA对实施捕杀行动表示“悲伤”，反捕杀者们将进行守夜示威。

英国国家农场主联盟主席彼得·坎达尔（Peter Kendall）在给成员的一封公开信中说，这不仅对牧场，对整个英国的农牧业都是重要的一步。

他还说，希望在捕杀行动之后，牛感染结核病的病例将有所减少，而更多的人会理解这是一个必要的行动。

但是反对者仍然坚持，捕杀是完全没有必要和不科学的做法，后果是让獾在英国的土地上灭绝。

英国环境大臣欧文·帕特森（Owen Paterson）说，结核病需要从牛和獾两方面着手防止。

牛结核病的传播非常迅速，而英国目前并没有有效的疫苗。

帕特森说，从爱尔兰共和国的经验看，那里的牛结核病大爆发，只是在捕杀獾之后，情况才好转。

从全英国看，苏格兰没有牛结核病例，威尔士正在试验防止牛结核病的疫苗，而北爱尔兰则在研究用疫苗和捕杀结合的办法，来控制疫情。

（编译：嵇伟 责编：李莉）