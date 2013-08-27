英国议会复会 讨论叙利亚危机

Image caption 卡梅伦缩短夏季假期返回伦敦，处理叙利亚危机。

英国议会下院将在周四（29日）复会，讨论对叙利亚被怀疑的化学武器攻击可能做出的反应。

英国首相卡梅伦说，议员们将就一项有关对阿萨德政府采取行动的“明确动议”投票表决。

在上周叙利亚首都大马士革附近发生被怀疑是化学武器攻击的事件后，英国正在考虑对叙利亚采取军事行动的选择。联合国正在调查这起攻击事件。

据报，上周三叙利亚首都大马士革附近发生一起化学武器攻击，造成300多人死亡。

叙利亚反叛组织说，阿萨德政府对此负责。但叙利亚外长说，这是“彻头彻尾的谎言”，并指控美国把这一事件用作干预叙利亚持续两年的军事冲突的“不正确的借口”。

美国说，有“明确的”证据显示阿萨德政府制造了上周三在大马士革郊外发生的攻击事件，但是叙利亚的关键盟友俄国则对此提出质疑。

英国首相府强调，任何行动都将是“恰当的”、合法的，并遵循与国际盟友达成的协议。

国际法

卡梅伦首相已经缩短了他的夏季假期，返回伦敦，处理叙利亚危机。

一名首相府发言人说，英国正在考虑对这攻击做出“恰当的回应”，并研究联合国武器检查员周一在大马士革周围搜集的“一系列证据”。

卡梅伦首相将于周三主持一次国家安全委员会会议，英国军方和情报部门的首脑，以及政府高级部长将出席该会议。英国副首相克莱格已经取消了一次阿富汗之行。

但是，唐宁街强调在与国际盟友讨论期间不会采取任何回应行动，任何行动都必须在“强有力的法律框架之内”并且符合“国际法”。

为此，英国首相卡梅伦与美国总统奥巴马、法国和德国总理在周末展开一系列的电话紧密磋商。

如果决定采取任何军事回应行动的话，这很有可能局限于对有选择的叙利亚军事目标展开的一次性的或有限的精确制导导弹攻击。

这些导弹将发自位于距叙利亚数百英里的东地中海内的美国海军舰只。据报，这些美国舰只上载有大约400枚战斧式巡航导弹。

此外，在该海域的一艘英国皇家海军潜水艇也载有巡航导弹。

反对声

但是，俄国、叙利亚和伊朗都对任何西方的军事行动发出严厉警告。

反对党工党和好几个保守党议员都坚称，卡梅伦首相必须在军事行动开始之前向议会解释行动目的和法律基础。

保守党议员亚当·霍洛维（Adam Holloway）说，必须征求议会的意见，但他怀疑议员们会支持任何军事行动，因为这一干预行动与英国安全利益毫无关系。

他说，“我们对任何军事干预行动都必须拥有明确目的。”他补充说，叙利亚的局势并不是“黑白分明的”，冲突双方都有令人发指的行为。

工党议员保罗·弗林（Paul Flynn）则说，“对叙利亚的军事干预很容易演变成有黎巴嫩、以色列和所有周边国家参与的一场区域战争，甚至可能演变成与俄国和中国的一场世界战争。”

尽管英国议会下院在2003年和2011年先后投票支持英国对伊拉克和利比亚采取军事干预行动，但并没有法律规定要求政府在调动军队前必须得到议会的同意。

英国首相对调动英国军队干预冲突有最后发言权。

（编译：尚清/责编：李莉）