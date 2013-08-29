英国消防员工会投票赞成罢工

Image caption 英国10年来可能将首次出现消防员全国大罢工

英国消防员工会与政府就退休金计划发生争执，现在工会成员投票赞成举行罢工。

这可能导致英国10年来首次出现消防员全国大罢工。

消防员在英格兰，苏格兰和威尔士的工会成员就是否罢工举行投票，结果78%参加投票的人赞成罢工。

根据政府的计划，英格兰的消防员将在60岁时才能领取全额退休金。

苏格兰和威尔士消防员退休金计划的修改还没有最会确定。

消防员工会说，许多消防员在50多岁以后就不能保证身体状况继续维持良好状态，这种情况也会危及公众安全。

根据退休金改革计划，提早退休者，比如在55岁退休的人，每年退休金将损失数千英镑。

但是政府则争辩说，消防员现行的退休金制度已经无法维持下去，而改革后的消防员退休金制度仍然是公营部门最好的。

消防员总工会秘书长拉克说，“指望大批60岁的消防员去灭火和营救居民，这对公众和消防员都是危险的。”

他说，“政府不顾事实，无视灭火这种工作对体力的要求，而去过两年中一直不回答我们关心的问题。”

“我们大家都不想罢工，但是我们不能在公众和消防安全问题上打马虎眼。我们希望政府回到谈判桌上。”

（编译/责编：董乐）