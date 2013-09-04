英国边检被指“减少搜查非法移民”

Image caption 政府官员称英国边检是全世界最为安全的

英国国家审计局（National Audit Office）的报告指出，为了减少过境排队时间，边检人员被从搜查过境车辆非法移民的工作岗位调去检查旅客护照。

审计局表示，这是典型的“拆东墙补西墙”，显示边检工作人员为了完成不同目标疲于应付。

如此一来，伦敦奥运会所带来的边检过关时间的确减少了，但检查假冒产品和杜绝非法移民的目标却没有达到。

英国反对党工党将这一现象归咎于人力资源短缺，不过政府官员称已经采取了相应的行动。

2011年，英国在解散边境管理局（UK Border Agency）后成立了边境部队（UK Border Force），直属内政部管理。

英国国家审计局在边境部队一年来的工作表现总结报告中写道：边境部队在移民和海关检查两项工作中都有显著的成绩。

不过，取得这些成绩却付出了代价。

从2012年5月至2013年4月间，在伦敦希思罗机场和其他机场的非欧盟旅客的通关护照检查时间几乎都在45分中之内。

在伦敦奥运会之前，由于政府部门坚持要求改善边检过境工作，英国内政部每天都收到旅客过境等候时间的总结报告，并在希思罗机场增加了400多名边检人员。

拆东墙补西墙

审计局的报告指出，虽然总结报告突出了缩短旅客过关等候时间的重要性，但同时也向边检工作人员发出了一个信号，那就是减少旅客过关等候时间比其他边检问题更为重要，也就影响了他们一如既往地执行海关应尽的其他职责。

审计局在九个不同的边境检查站询问工作人员后了解到，边检人员没有恰当的时间进行海关检查，因此也就没有向可能违反签证条规的旅客进行足够的检查。

审计局的报告特别提到在加莱边境检查站，负责检查大货车中藏匿非法移民的检查人员被调去检查旅客护照，以减少等待过关的时间。

另外由于人手短缺，工作人员在午饭休息时间不得不停止对其他车辆的检查工作。

报告还指出，边境部队的士气“特别低落“，弥漫着”恐惧文化“，很多一线工作人员担心自己不能行使判断能力，他们的专长也没有发挥。

报告还指出边境数据库用来检查潜在危险的注意事项所存在的问题。很多”危险指数“的信息都已经过时，而整个系统”濒临崩溃边缘“。

尽管如此，英国移民部部长马克·哈珀仍然表示，英国有世界上最为安全的边境，英国边境部队在新一届管理层的领导下，必将使多方面的优秀工作更加发扬光大。

（编译：罗玲 责编：尚清）