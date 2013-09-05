英国福利改革计划“性价比太低”

Image caption 英国政府的福利改革计划涉及广泛，范围庞大。

英国财政审计单位批评政府庞大的福利改革计划“管理不善，野心过大，性价比太低”。

英国国家审计局（National Audit Office）表示，政府计划将六种现行的福利津贴集合成一笔单一津贴发放，但是整合风险太高，技术系统效能有限，项目管理方式不熟悉。

因为技术故障的关系，政府已经推迟了有关改革项目的全国推出时间。

就业与养老金事务大臣邓肯史密斯（Iain Duncan Smith）说，技术问题现在已经排除。

福利改革

英国政府计划的福利改革，将包括求职津贴、就业津贴、住房福利金、工作和儿童减税额等六项福利金，整合成一比单一津贴，官员说单一津贴将鼓励申请人工作，减少福利诈骗。

随着福利金整合，掌管不同津贴的部门的电脑系统也需要整合，例如税务部门和地方政府部门。

政府坚持说，一定能做好如此庞大的系统整合，但是成果令人怀疑。

原本计划从下个月开始，所有福利申请人都将收到单一津贴，但是因为此前的试点项目结果不佳而被推迟。

浪费公帑

英国政府目前已经花费了4.25亿英镑在福利改革项目上面，其中70%的经费花在信息科技系统上面。

但是审计部门的报告说，官员们其实并不确定在全国范围内推行新的单一津贴制度，基础硬件是否能够到位。

工党影子内阁成员拜尔恩（Liam Byrne）批评说，邓肯史密斯对福利改革项目已经失去控制。

“审计局的报告表明，他们根本不知道自己在做什么，浪费上亿英镑在信息科技整合但却做不出值得信赖的成果。”

（编译：陈书敏/责编：董乐）