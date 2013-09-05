调查：手机革命扼杀英国人行为礼仪

Image caption 人们越来越依赖于短信，影响到年轻人面对面的交流能力

英国的一项调查显示，数字化时代对英国人行为礼仪产生影响，导致新一代人面对面沟通和交流能力退化。

这项调查是英国有上百年历史的一份专门关注英国贵族礼仪的期刊Debrett’s进行的。

调查报告警告说，人们越来越依赖手机短信、电邮和社交网络，这影响到年轻人面对面交流的能力。

同时，这也局限了年轻人就业前景并阻碍他们发掘自己成功潜能。

Debrett’s正在为一些年轻人创办特殊训练课程，提高年轻人的面对面沟通能力，并帮助他们建立自信。

根据Debrett’s的调查以及对一组公司高管的深度访谈，80%的人受访者认为在最近20年，人们基本的社交技巧培养走下坡路。

同时75%的人认为手机和平板电脑助长了人们的粗鲁行为。

这项调查正值社会开始抵制“低头症”现象。“低头症”是指人们只顾埋头用手机发短信或电邮而忽略了身边朋友。

三分之二的人认为，过度依赖互联网来建构社交网络会阻碍人们发展正常社交关系的能力。

而对高管的深度访谈显示，大部分雇主认为在职业发展中，社交技巧通常比专业成就更重要。

在访谈过程中，很多高级主管都提到一个最棘手的问题就是在工作时间，员工不断查看手机并通过手机登陆Facebook和Twitter。

几名高级主管形容他们员工的书面表达和书写能力差得让人惨不忍睹。

其中一个高级主管表示，很多人过于依赖电脑输入以及拼写错误检查功能，他们甚至完全不会写字了。

Debrett’s的培训主管路易斯·瑞尔说，英国人的行为举止曾一度享誉全世界，但是近期研究却显示，当代科技正威胁着英国人这项殊荣的延续。

（编译：杨丹/责编：董乐）