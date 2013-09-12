英国皇家邮政“数周内招股上市”

Image caption 皇家邮政已有将近500年历史。

英国政府宣布已经向伦敦交易所提交正式通知，拥有500年历史的皇家邮政（Royal Mail）将在“数周内”启动私有化计划。

政府与皇家邮政发表联合声明说，政府将视乎市场氛围决定首次公开招股（IPO）活动的最终规模，但称将占“大多数”。

英国政府希望透过私有化来集资推动邮政现代化，改善皇家邮政的竞争力。机构投资者与公众散户都将可认购股份。

BBC商业新闻编辑配斯顿说，皇家邮政的招股规模将达30亿英镑（47亿美元；290亿元元人民币）。

政府将向英国本土的15万名皇家邮政员工分配合共10%的私有化股份。不过，英国通讯工人工会预料将发起罢工抗议私有化。

通讯工人工会即将让会员投票表决是否罢工，结果将于10月3日公布；皇家邮政预料罢工动议将获得通过，工会将于10月10日举行罢工。

规模庞大

皇家邮政于1516年由英王亨利八世创立，1969年由中央政府部门改组成国有企业。

皇家邮政私有化计划已讨论多时，2009年因环球金融危机导致英国经济不景气，被工党政府喊停。保守党—自民党联合政府三年前重启计划。

虽然英国政府已在2006年开放邮政业，结束皇家邮政维持了350年的垄断地位，但其市场份额仍然最大。

此外，皇家邮政2012至2013年度财报交出了税后盈利5.66亿镑的成绩，比上一财政年度的1.49亿猛涨；营业额达92.79亿镑，同比增长将近6%。

市场人士指出，皇家邮政招股将是继1980年代保守党首相撒切尔夫人主政期间的国企上市浪潮以来，英国最大的一次私有化活动。

不过，皇家邮政旗下的邮局已在去年分拆成为英国邮局有限公司（Post Office Ltd），并将维持其国企身份，不会跟随皇家邮政私有化。

政府的声明说，皇家邮政将向银行贷款6亿镑，并有8亿镑的备用信贷额，以取代目前来自政府的贷款。

英国商务大臣凯布尔称，政府的决定将确保皇家邮政能长期健康发展；工党影子商务大臣乌穆纳指责私有化计划有政治动机，旨在掩盖财相奥斯本的过失，且没能解答消费者、企业和社区对私有化的担忧。

（编译：叶靖斯 责编：李莉）