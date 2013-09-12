英国因涉恐怖活动被起诉人数创新高

Image caption 自从2001年通过反恐法之后，英国政府每年9月就会公布相关的数字。

最新公布的数字显示，2012至2013年之间，英国有105人因为恐怖行为而被起诉。

但是按照英国内政部公布的数字，其中只有37人最后被控以与恐怖行动有关的罪名，另外的68人则是按照其他法律的规定起诉。

该年度因为涉嫌恐怖行为而被逮捕的全部人数为249人，比前一年增加了21%，是2005至2006年期间以来，因涉嫌恐怖行为被捕人数最多的一年；当年度的被捕人数为284人。

2012至2013年之间涉嫌恐怖行为被逮捕的人当中有105人后来被释放，有关部门后来也没有采取任何后续行动。

有39宗案件则是涉及了移民事务等其他部门，并采取了措施。

被正式起诉的37个人当中，有17人被定罪判刑，其中16人入狱服刑、一人在医院服刑。被定罪的被告都没有被判处无期徒刑。

英国内政部的统计数字也显示，有五名恐怖罪名嫌疑人起诉前在押时间超过了七天，其中三人的起诉前在押时间是法定最多的14天。

截至今年3月底，英国监狱拘押了121名被归类为恐怖分子的囚犯，英国公民在当中所占的比例略低于3/4。

英国内政部的这份统计数字还说，从2001年9月到2012年8月为止，在英国总共有2297人因为涉嫌恐怖行为的罪名而被逮捕。

被捕的人数当中，46%是穆斯林、47%是宗教信仰不明，其余的是其他宗教或者无宗教信仰。

2001年2月英国的反恐法生效，政府也开始在每年的9月公布因为涉嫌恐怖行为而被逮捕和起诉的统计数字。

（撰稿：威克，责编：顾垠）