英国警方拘12人疑涉巨额银行盗窃阴谋

Image caption 桑坦德银行集团是这次阴谋的攻击目标

英国警方逮捕了12人，他们涉嫌与一次图谋遥控银行电脑进行盗窃的阴谋有关。

受影响的是桑坦德银行集团在伦敦东南部萨里奎伊斯（Surrey Quays） 的一家分行。

警方发现歹徒在银行内的一台电脑上安装了器材，让他们可以遥远控制电脑，下载电脑所有储存资料。

据称，这样可以让歹徒透过网络遥控银行的其他电脑。

“关键时刻”

警方形容这次行动是在关键时刻进行的，阻止了一次可能牵涉数以百万英镑计的严重盗窃行动。

警方又形容行动是经过长期侦缉工作而进行的，而且是与银行业合作的结果。

在这次在伦敦的警方行动中，12个男子分别在两个不同地点被捕。他们的年龄在23和50岁之间。

伦敦警方也在伦敦一些其他地点进行了搜查行动，收缴了一些物品。

有关嫌疑人在星期四（9月12日）被捕，目前仍在警方关押中。

(编译/责编：顾垠)