英国明年试用非全职通勤族火车季票

Image caption 英国明年将试用非全职通勤族火车季票。

英国铁道部门进行票价大改革，明年将首次推出为非全职通勤族提供的月票、年票等季票（Seasonal Tickets）。

到目前为止，那些每星期去工作单位上班不足5天的人，花在火车票上的钱，要比买年票、月票等季节车票的人多。

现在铁道部门推出的新计划，将确保非全职通勤族在车票上的花费，也能享受到与买年票、月票的全职通勤族相同的权利。

负责交通事务的部长诺曼·贝克（Norman Baker）说，目前的售票系统假设每个人的工作时间都是从早上9点到下午5点，每周从周一工作到周五，就像1954年时一样。

但实际上并不是每个人的上班时间都那样，贝克表示，他想不出为什么那些工作时间不同的人要为此多付车票钱，这种做法不公平。

据国家统计局的数据，非全职工作人员的人数正在不断增加，目前全英国已经有8百多万。

乘客的好消息

这一改革的目的是为了鼓励人们在不同时间上班，希望以此减轻英国拥挤不堪的铁路系统的负担。

明年这一计划将在一条从外地或郊区进伦敦的主要通勤路线上测试，目前还没有决定是哪条通勤线。

试点地区使用的智能火车季票系统，将和现存的牡蛎卡（Oyster）系统的技术差不多，但上下班高峰期的票价与非高峰期的票价之间的差别不会太多。

改善交通状况运动（Campaign for Better Transport）组织的负责人斯蒂芬·约瑟夫（Stephen Joseph）说，这对乘客是个好消息。

他说，“非全职季票”（Part-time season tickets）对非全职通勤族的经济承受能力和工作灵活性都有帮助。

英国火车运营公司协会的一名发言人说，车票电子化使得乘客使用铁路服务更方便，而铁道公司正在为实现这一“非全职季票”的计划而努力。

（编译：嵇伟 责编：尚清）