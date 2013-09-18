英警支持“醉鬼收容所”对付酒醉问题

Image caption 醉酒问题让警方头痛。

英国警察表示，将街头醉鬼送到商业营运的“酒醉者收容所”，比较不浪费警力资源。

按照这个构想，酒醉失去意识而无法照顾自己的人应该被送到收容所，等他们清醒以后让他们自己支付费用。

英国警长协会（Association of Chief Police Officers, Acpo）发起酒精危害的宣传活动，支持这个构想。

罚款加收费

英国北安普郡警长阿德里安·李（Adrian Lee）表示，警察局的拘留室不适合关押那些“没有自理能力的醉鬼”。

“而且也不应该花费纳税人的钱来治理醉酒问题。”

“为什么不把他们关进商业营运的醉酒者收容所，让商业公司负责照顾他们到酒醒之后呢？”

“等到第二天他们酒醒之后，我们会给他们定额罚款，商业公司还会向他们收取照顾费用，这笔费用应该不小，足够让他们记取教训。”

反对意见

警长协会表示，只有那些失去意识，没有自理能力的醉鬼才会被关进醉酒者收容所。那些酒醉犯罪的人仍然会关在警察局的拘留室，而那些需要接受医疗的酒醉者会被送到医院。

一名女发言人说，对那些醉倒街头站都站不起来的人 ，警察不能视而不见，但管理这些醉鬼并不是警察最重要的工作。

但是警察工会对此有不同意见，并表示商业营运的醉酒者收容所制造的问题可能比解决的更多。

“这只是暂时办法，并非可行或长期的解决办法。”

（编译：陈书敏 责编：李莉）